Слух: FromSoftware осталась недовольна ремейком Demon's Souls - это повлияло на судьбу Bloodborne

Инсайдер NateTheHate сообщает о том, что в игровой индустрии уже несколько лет ходят разговоры о том, что Хидэтака Миядзаки и его студия остались недовольны работой Bluepoint Games над ремейком Demon's Souls для PS5.
Эта информация может объяснить причину того, почему Миядзаки заблокировал аналогичный проект по Bloodborne. Среди игроков тоже далеко не все остались довольны ремейком: многие считают, что Bluepoint излишне "вестернизировала" уникальный японский художественный стиль оригинала, заменив его более шаблонными западными образами. Это, по мнению фанатов, негативно сказалось на аутентичной атмосфере игры.
Сейчас участники дискуссии пытаются понять, каким образом FromSoftware вообще может блокировать решения Sony, ведь права на интеллектуальную собственность принадлежат платформодержателю. Вероятно, корпорация решила пойти навстречу Миядзаки, рассчитывая на его лояльность и сотрудничество в будущих эксклюзивных проектах.
Да кому нужна эта однотипная поделка про спам перекатов
сдедайте Уже нормальную экшен рпг с сюжетом, полноценной боевкой, прокачкой и опенворлдом ходя бы уровня ведьмака. Тогда и поговорим
Ты видимо не в курсах что миллионам игрокам в мире нравится серия игр Souls.Не надо говорить глупые вещи типа ,,Да кому она нужна".
в каком месте, если это чуть ли не до багов идентичный demon souls, с накрученым графеном?
Хз- мне кажется, что бладику хватило бы и добротного ремастера. Формам удался ремастер первых душ, поэтому я не понимаю, что им мешало так же сделать с бладиком- с параллельным портированием на ПК.
С учётом того, какой кал делала Sony в последнее время типа Concord и др ныне отменённых проектов, я скорее поверю, что это сами Sony не хотели ремейкать Bloodborne. Ремейк Demon's Souls сделали к релизу PS5, а потом загнались по играм-сервисам. Никому внутри Sony какой-то ремейк был не нужен. А так как права на игру Bloodborne у Sony, то и инициатором создания ремейка или ремастера могут быть только они. Я не верю, что Миядзакич так категорично отбраковал создание ремастера кем-то.
Так, теперь значит Фромы главные злодеи) и никому не хотят Бладборн отдавать))
Да да, и Ready at dawn не хотят отдавать Order 1886, и Guerilla не хочет отдавать Killzone, и Sucker punch не хотят отдавать Infamous second son.
Никак. У фромов нет прав на ББ, а контору пидoрасов никогда не волновало мнение фромов.
А судя по тому, как резко поперли эти гoвноинсайды, начался обычный демедж контроль.
В Соулсах когда-то было что-то японское, не считая оружия и брони? Сомнительно, но ладно.
Один из лучших ремейков, которые я знаю. // Добрыня Никитич
а чего сама Соня то молчит ?
Бляяя а я их играми не доволен, а точнее графикой из 2000 года.