Слух: FromSoftware осталась недовольна ремейком Demon's Souls - это повлияло на судьбу Bloodborne

Инсайдер NateTheHate сообщает о том, что в игровой индустрии уже несколько лет ходят разговоры о том, что Хидэтака Миядзаки и его студия остались недовольны работой Bluepoint Games над ремейком Demon's Souls для PS5.

Эта информация может объяснить причину того, почему Миядзаки заблокировал аналогичный проект по Bloodborne. Среди игроков тоже далеко не все остались довольны ремейком: многие считают, что Bluepoint излишне "вестернизировала" уникальный японский художественный стиль оригинала, заменив его более шаблонными западными образами. Это, по мнению фанатов, негативно сказалось на аутентичной атмосфере игры.

Сейчас участники дискуссии пытаются понять, каким образом FromSoftware вообще может блокировать решения Sony, ведь права на интеллектуальную собственность принадлежат платформодержателю. Вероятно, корпорация решила пойти навстречу Миядзаки, рассчитывая на его лояльность и сотрудничество в будущих эксклюзивных проектах.