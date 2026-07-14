Стала доступна демоверсия фанатского ремастера Demon's Souls для ПК

Моддер fromsoftserve выпустил фанатскую версию Demon’s Souls для PS3, которую игроки на ПК могут оценить благодаря эмулятору RPCS3.

Мод Demon’s Souls PC Remaster изменяет модели персонажей, чтобы они теперь реагировали на источники света, такие как настенные факелы и костры. Кроме того, он улучшает рендеринг брони, используя кубические карты. Также моддер добавил карты нормалей и бликов для большинства поверхностей. И, наконец, тени от игроков и объектов теперь будут правильно смешиваться с запечёнными тенями.

Эта демоверсия охватывает первые два обучающих уровня. Fromsoftserve планирует переработать оставшиеся области в будущих обновлениях.

Скачать мод Demon’s Souls PC Remaster можно по этой ссылке.