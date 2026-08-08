В сети продемонстрировали прототип Demon's Souls с камерой от первого лица и вырезанными врагами

Всплыл редкий прототип Demon's Souls, демонстрирующий функции, которые так и не вошли в финальную версию игры, выпущенную в 2009 году: камеру от первого лица и несколько удалённых врагов.

Материал был предоставлен Лэнсом Макдональдом, одним из самых известных в индустрии исследователей вырезанного контента, который опубликовал ранее утерянную видеопрезентацию. Файл был создан японской студией Sony в 2007 году для показа на конференции Gameshare 4. Цель заключалась в представлении проекта рынку в партнёрстве с FromSoftware, студией, ответственной за разработку игры.

Одним из самых любопытных откровений прототипа является наличие опциональной перспективы от первого лица, прямая отсылка к стилю King's Field, ролевой игры 1994 года от самой FromSoftware, которую Japan Studio назвала в презентации «классикой 3D в реальном времени». В видеодемонстрации можно увидеть, как игрок сражается с боссами в этой перспективе, причём существа занимают весь экран. Этот режим был полностью удалён из версии, попавшей в магазины.

Прототип также демонстрирует врагов, которые так и не попали в финальную версию игры, например, рыцаря-змея с длинной шеей. Japan Studio также показала концепт-арты, которые, по словам Макдональда, демонстрируют удивительные параллели с играми, которые FromSoftware выпустит спустя годы: обширная равнина с большим каменным кольцом в центре визуально напоминает зоны боссов в Elden Ring, а искривлённый дракон в яме с красной магмой вызывает в памяти Мудрого демона Огня из Dark Souls.

Ещё одним ярким моментом презентации 2007 года стало то, как Japan Studio позиционировала Demon's Souls на рынке того времени. Чтобы отличить игру от MMORPG и исключительно офлайн-RPG, акцент был сделан на сетевом взаимодействии и призраках других игроков: призраках людей, погибших в бою или которых можно призвать на помощь. Система, которую франшиза с гордостью использует и по сей день.

По словам Макдональда, в заметках Japan Studio подчёркивалось, что даже в одиночестве путешествия по миру Demon's Souls игрок никогда не будет по-настоящему одинок, потому что в этом же мире будут находиться и другие игроки. Философия, от которой FromSoftware не отказалась ни в одной из последующих игр.