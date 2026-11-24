Появился неофициальный порт ремейка Demon’s Souls, благодаря которому владельцы ПК могут играть в него без использования эмулятора PS5.

Проект, получивший кодовое название Regaliant, не полагается на эмуляцию центрального процессора. Вместо этого оригинальный код игры выполняется непосредственно на процессоре вашего ПК. В проекте системные библиотеки PS5 заменены на их аналоги для Windows, а для отрисовки графики используется API Vulkan.

В меню настроек игры появилась новая вкладка «ПК», где можно изменить множество параметров графики и отображения. Среди них — масштаб рендеринга, резкость изображения, качество теней и детализация геометрии, фильтрация текстур, а также эффекты свечения и виньетирования.

Порт поддерживает технологии масштабирования NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Для повышения качества изображения эти инструменты используют данные о движении объектов, заложенные в самой игре. Доступны режимы с ограничением в 30 или 60 кадров в секунду, а также вариант без ограничения частоты кадров. При этом скорость игры остаётся неизменной независимо от количества FPS. Также реализована плавная смена кадров и поддержка технологий G-SYNC и FreeSync.

Предусмотрено множество вариантов отображения: оконный режим, полноэкранный режим или режим «без рамок». Можно выбрать монитор, разрешение экрана и частоту обновления. Порт поддерживает соотношения сторон 16:9, 16:10, 21:9 и 32:9 — на сверхшироких мониторах отображается больше игрового пространства, а не просто растянутое изображение. Также поддерживается вывод в формате HDR.

Игроки на ПК могут использовать клавиатуру и мышь: поддерживается прямой ввод с мыши, настройка клавиш и управление мышью в меню. В интерфейсе отображаются соответствующие подсказки для выбранного устройства ввода. Кроме того, поддерживаются контроллеры Xbox — в игре будут видны соответствующие им обозначения кнопок. Реализована поддержка различных аудиосистем: вы можете использовать конфигурации 5.1 или 7.1. Также предусмотрен объёмный 3D-звук для наушников с поддержкой технологий Windows Sonic и Dolby Atmos for Headphones.

В проект перенесены внутриигровые трофеи — теперь они представлены в виде достижений для ПК. Предусмотрены всплывающие уведомления и специальный список, позволяющий отслеживать прогресс.

Для игры создан отдельный лаунчер. Он проверяет целостность файлов, настраивает параметры отображения и создаёт резервные копии сохранений. В случае возникновения неполадок можно воспользоваться функцией восстановления данных или запустить игру в безопасном режиме. Перед первым запуском системе необходимо подготовить шейдеры — на мощном ПК этот процесс занимает около часа, но выполняется он лишь единожды. В дальнейшем игра будет запускаться сразу.

Что касается производительности, то во многих локациях частота кадров достигает 60 FPS. На тестовом стенде разработчика (процессор Ryzen 9 5900X, видеокарта RTX 4090) в наиболее насыщенных сценах показатель варьируется от 40 до 55 FPS. Разработчик также отмечает, что значительную роль играет производительность процессора.

Важно учитывать, что проект находится на ранней стадии разработки: полное прохождение игры ещё не тестировалось. На данный момент доступен только офлайн-режим — сетевые функции отсутствуют. Кроме того, разработчик не проводил тестирование на видеокартах AMD и Intel, мониторах с поддержкой HDR, а также на системах с 16 ГБ оперативной памяти.

В будущем планируется внедрение ряда улучшений: повышение частоты кадров, ускорение подготовки шейдеров и поддержка модификаций. Также в планах — добавление сетевых функций, включая обмен сообщениями, отображение «кровавых пятен», кооперативный режим и вторжения. Впрочем, это наиболее масштабная задача, реализация которой — дело отдалённого будущего.

Скачать этот ПК-порт можно по данной ссылке. Для запуска потребуется собственная копия Demon’s Souls Remake для PS5, обновленная до версии 1.07.