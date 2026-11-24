Появился неофициальный порт ремейка Demon’s Souls, благодаря которому владельцы ПК могут играть в него без использования эмулятора PS5.
Проект, получивший кодовое название Regaliant, не полагается на эмуляцию центрального процессора. Вместо этого оригинальный код игры выполняется непосредственно на процессоре вашего ПК. В проекте системные библиотеки PS5 заменены на их аналоги для Windows, а для отрисовки графики используется API Vulkan.
В меню настроек игры появилась новая вкладка «ПК», где можно изменить множество параметров графики и отображения. Среди них — масштаб рендеринга, резкость изображения, качество теней и детализация геометрии, фильтрация текстур, а также эффекты свечения и виньетирования.
Порт поддерживает технологии масштабирования NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Для повышения качества изображения эти инструменты используют данные о движении объектов, заложенные в самой игре. Доступны режимы с ограничением в 30 или 60 кадров в секунду, а также вариант без ограничения частоты кадров. При этом скорость игры остаётся неизменной независимо от количества FPS. Также реализована плавная смена кадров и поддержка технологий G-SYNC и FreeSync.
Предусмотрено множество вариантов отображения: оконный режим, полноэкранный режим или режим «без рамок». Можно выбрать монитор, разрешение экрана и частоту обновления. Порт поддерживает соотношения сторон 16:9, 16:10, 21:9 и 32:9 — на сверхшироких мониторах отображается больше игрового пространства, а не просто растянутое изображение. Также поддерживается вывод в формате HDR.
Игроки на ПК могут использовать клавиатуру и мышь: поддерживается прямой ввод с мыши, настройка клавиш и управление мышью в меню. В интерфейсе отображаются соответствующие подсказки для выбранного устройства ввода. Кроме того, поддерживаются контроллеры Xbox — в игре будут видны соответствующие им обозначения кнопок. Реализована поддержка различных аудиосистем: вы можете использовать конфигурации 5.1 или 7.1. Также предусмотрен объёмный 3D-звук для наушников с поддержкой технологий Windows Sonic и Dolby Atmos for Headphones.
В проект перенесены внутриигровые трофеи — теперь они представлены в виде достижений для ПК. Предусмотрены всплывающие уведомления и специальный список, позволяющий отслеживать прогресс.
Для игры создан отдельный лаунчер. Он проверяет целостность файлов, настраивает параметры отображения и создаёт резервные копии сохранений. В случае возникновения неполадок можно воспользоваться функцией восстановления данных или запустить игру в безопасном режиме. Перед первым запуском системе необходимо подготовить шейдеры — на мощном ПК этот процесс занимает около часа, но выполняется он лишь единожды. В дальнейшем игра будет запускаться сразу.
Что касается производительности, то во многих локациях частота кадров достигает 60 FPS. На тестовом стенде разработчика (процессор Ryzen 9 5900X, видеокарта RTX 4090) в наиболее насыщенных сценах показатель варьируется от 40 до 55 FPS. Разработчик также отмечает, что значительную роль играет производительность процессора.
Важно учитывать, что проект находится на ранней стадии разработки: полное прохождение игры ещё не тестировалось. На данный момент доступен только офлайн-режим — сетевые функции отсутствуют. Кроме того, разработчик не проводил тестирование на видеокартах AMD и Intel, мониторах с поддержкой HDR, а также на системах с 16 ГБ оперативной памяти.
В будущем планируется внедрение ряда улучшений: повышение частоты кадров, ускорение подготовки шейдеров и поддержка модификаций. Также в планах — добавление сетевых функций, включая обмен сообщениями, отображение «кровавых пятен», кооперативный режим и вторжения. Впрочем, это наиболее масштабная задача, реализация которой — дело отдалённого будущего.
Скачать этот ПК-порт можно по данной ссылке. Для запуска потребуется собственная копия Demon’s Souls Remake для PS5, обновленная до версии 1.07.
Спасибо за бета тест так сказать
Эвот реально, только вчера думал про эту игру, мол, надо на плойку взять, если что. А тут такое!! Просто вау) так, гта6 на очереди да?))