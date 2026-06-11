Demonschool готовится ко второму уроку: версия для Switch 2 и DLC добавят в игру новые испытания

Издатель Ysbryd Games и студия Necrosoft Games объявили о планах по развитию Demonschool в 2026 году. Тактическая RPG о студенческой жизни, оккультизме и пошаговых сражениях получит версию для Switch 2, а также платное дополнение с новым игровым контентом.

Главной особенностью DLC станут специальные боевые головоломки. Игрокам предстоит очищать поле от противников за один ход, используя заранее заданный набор персонажей и способностей. Разработчики отмечают, что каждая такая задача имеет единственное правильное решение и рассчитана на тех, кому понравилась тактическая глубина оригинальной игры.

Помимо серии новых испытаний, дополнение добавит предметы для ускоренной зарядки специальных атак, три новые способности для основной кампании, отдельную сюжетную линию, уникальную музыку и нового босса. По оценкам авторов, прохождение всего контента займёт от трёх до пяти часов.

Одновременно с этим Demonschool выйдет на Switch 2. Новая версия получит поддержку управления мышью, улучшенную частоту кадров и дополнительные графические улучшения по сравнению с релизом на оригинальной Switch.

Для независимой игры это выглядит как уверенный шаг вперёд: вместо простого переноса на новую платформу разработчики решили расширить тактические возможности проекта и предложить поклонникам новый взгляд на знакомую боевую систему. Сейчас Demonschool уже доступна на PlayStation, Xbox, Switch и PC.