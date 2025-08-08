Demonschool - тактическая RPG про школу и демонов выйдет 3 сентября на всех платформах

Новая стратегическая ролевая игра Demonschool готовится к релизу 3 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam и Epic Games Store. Издатель Ysbryd Games и разработчик Necrosoft Games обещают свежий взгляд на жанр с уникальным сочетанием школьной жизни и сражений с демонами. Игра поддерживает английский, французский, испанский, японский и упрощенный китайский языки.

Креативный директор Necrosoft Games Брэндон Шеффилд отметил, что разработка шла долго, но теперь команда готова представить проект широкой аудитории. По его словам, Demonschool — игра, в которую вложено много души, и теперь всё зависит от игроков.

В игре вы берёте под контроль Фэй и её необычную команду из 15 персонажей, которые живут на таинственном острове между миром людей и демонов. Вам предстоит не только сражаться с огромными чудовищами, но и проживать студенческую жизнь, планируя расписание, повышая навыки и развивая отношения с товарищами.

Особенность геймплея — тактические бои, где каждое движение равно действию. На этапе планирования можно перематывать ходы и создавать мощные комбо, используя взаимодействие с окружением и слабости врагов. Бои сочетают в себе тактику, стратегию и элементальный урон, а разнообразие способностей и персонажей позволяет выбрать собственный стиль игры.

Demonschool объединяет в себе лёгкий хоррор, продуманный сюжет с побочными квестами и насыщенную социальную составляющую. Вас ждёт атмосфера загадочного острова, смена времени суток и семестр, полный открытий и испытаний.

Если вы любите тактические RPG с яркими персонажами и необычным сеттингом, Demonschool — отличный выбор для вашего игрового расписания уже этой осенью.