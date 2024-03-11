На ПК анонсирован сетевой хоррор Demonsomnia с боди-камерой, напоминающий S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil

Независимая команда разработчиков из студии Woziva представила еще один проект, который будет использовать эффект боди-камеры. Встречайте кооперативный хоррор под названием Demonsomnia, который объединит в себе лучшие элементы из таких знаменитых франшиз, как S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil. Игрокам предстоит отправиться в зараженную радиацией зону и выследить там опасного демона.
В отличие от других подобных игр, которые используют боди-камеру, разработчики обещают сосредоточиться на интересном сеттинге и геймплее. В Demonsomnia игроки возьмут под свой контроль одного из четырех добровольцев, которые отважились исследовать аномальную зону. Там вас будут ждать мутировавшие существа, опасные прирезки и даже демоны, которые вырвались наружу из-за воздействия радиации и стали еще сильнее, чем их описывают легенды.
Судя по опубликованным скриншотам и описанием, игра очень напоминает симбиоз S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil. От первой игры, проект берет сеттинг и взаимодействие с аномалиями в зоне. Также в игре чувствуется влияение Resident Evil, особенно последней номерной части Resident Evil Village, где были заснеженные локации.
Как сообщается, проект создается на базе последней версии Unreal Engine 5 и выйдет сразу в релиз без раннего доступа. На выходе обещают поддержку, как локального, так и сетевого кооператива. Если проект наберет достаточную аудиторию, разработчики будут добавлять в игру новый контент через обновления.
Выход Demonsomnia запланирован на апрель 2024 года.
как-то много всего намешано
мне лень смотреть на плеере пг, там хавной отдает в видео походу?
много всяких элементов геймплея
насколько удачным будет сочетание пока сложно сказать
"кооперативный хоррор "
Ой все, это уже фу
Наоборот, хороших кооперативных хорроров с гулькин нос
Шел 2024 год, а инди разработчики всё пытаются сделать свой "сталкер"
кооперативный хоррор...Хоррор...кооперативный...Хоррор кооперативный.
Ага верю,что ужасы могут бы кооперативные со смехуёчками.
Опять этот дом из остальных хорроров.
Стоило одной игре сорвать хайп на боди камере, как тут-же посыпались клоны и моды со всех сторон. В той игре интересен был графон на UE5, эти же приблуды херачат VHS эффекты или графон на уровне Fear 3. Даже в Swat 4 боди камеры были куда лучше, без рыбьего глаза.
поменяйте плеер умоляю не работает нифига любое видео не работает! только под впн работает(((((
Интересно. Надо будет глянуть