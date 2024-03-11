На ПК анонсирован сетевой хоррор Demonsomnia с боди-камерой, напоминающий S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil

Независимая команда разработчиков из студии Woziva представила еще один проект, который будет использовать эффект боди-камеры. Встречайте кооперативный хоррор под названием Demonsomnia, который объединит в себе лучшие элементы из таких знаменитых франшиз, как S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil. Игрокам предстоит отправиться в зараженную радиацией зону и выследить там опасного демона.

В отличие от других подобных игр, которые используют боди-камеру, разработчики обещают сосредоточиться на интересном сеттинге и геймплее. В Demonsomnia игроки возьмут под свой контроль одного из четырех добровольцев, которые отважились исследовать аномальную зону. Там вас будут ждать мутировавшие существа, опасные прирезки и даже демоны, которые вырвались наружу из-за воздействия радиации и стали еще сильнее, чем их описывают легенды.

Судя по опубликованным скриншотам и описанием, игра очень напоминает симбиоз S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil. От первой игры, проект берет сеттинг и взаимодействие с аномалиями в зоне. Также в игре чувствуется влияение Resident Evil, особенно последней номерной части Resident Evil Village, где были заснеженные локации.

Как сообщается, проект создается на базе последней версии Unreal Engine 5 и выйдет сразу в релиз без раннего доступа. На выходе обещают поддержку, как локального, так и сетевого кооператива. Если проект наберет достаточную аудиторию, разработчики будут добавлять в игру новый контент через обновления.

Выход Demonsomnia запланирован на апрель 2024 года.