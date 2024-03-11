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Demonsomnia апрель 2024 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица, Кооператив
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На ПК анонсирован сетевой хоррор Demonsomnia с боди-камерой, напоминающий S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil

Gutsz
Новости

Независимая команда разработчиков из студии Woziva представила еще один проект, который будет использовать эффект боди-камеры. Встречайте кооперативный хоррор под названием Demonsomnia, который объединит в себе лучшие элементы из таких знаменитых франшиз, как S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil. Игрокам предстоит отправиться в зараженную радиацией зону и выследить там опасного демона.

В отличие от других подобных игр, которые используют боди-камеру, разработчики обещают сосредоточиться на интересном сеттинге и геймплее. В Demonsomnia игроки возьмут под свой контроль одного из четырех добровольцев, которые отважились исследовать аномальную зону. Там вас будут ждать мутировавшие существа, опасные прирезки и даже демоны, которые вырвались наружу из-за воздействия радиации и стали еще сильнее, чем их описывают легенды.

Судя по опубликованным скриншотам и описанием, игра очень напоминает симбиоз S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil. От первой игры, проект берет сеттинг и взаимодействие с аномалиями в зоне. Также в игре чувствуется влияение Resident Evil, особенно последней номерной части Resident Evil Village, где были заснеженные локации.

Как сообщается, проект создается на базе последней версии Unreal Engine 5 и выйдет сразу в релиз без раннего доступа. На выходе обещают поддержку, как локального, так и сетевого кооператива. Если проект наберет достаточную аудиторию, разработчики будут добавлять в игру новый контент через обновления.

Выход Demonsomnia запланирован на апрель 2024 года.

-4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
A E

как-то много всего намешано

3
KANSERVATOR

мне лень смотреть на плеере пг, там хавной отдает в видео походу?

1
A E KANSERVATOR

много всяких элементов геймплея
насколько удачным будет сочетание пока сложно сказать

0
BAZKIN

"кооперативный хоррор "
Ой все, это уже фу

2
darkMarshall

Наоборот, хороших кооперативных хорроров с гулькин нос

-2
Гейб 30 процентный

Шел 2024 год, а инди разработчики всё пытаются сделать свой "сталкер"

1
Владимир Губайдуллин

кооперативный хоррор...Хоррор...кооперативный...Хоррор кооперативный.

Ага верю,что ужасы могут бы кооперативные со смехуёчками.

1
CAT987g

Опять этот дом из остальных хорроров.

1
MadPyramus

Стоило одной игре сорвать хайп на боди камере, как тут-же посыпались клоны и моды со всех сторон. В той игре интересен был графон на UE5, эти же приблуды херачат VHS эффекты или графон на уровне Fear 3. Даже в Swat 4 боди камеры были куда лучше, без рыбьего глаза.

0
Ezdeaz

поменяйте плеер умоляю не работает нифига любое видео не работает! только под впн работает(((((

-1
illero

Интересно. Надо будет глянуть

-2