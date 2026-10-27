Den-Den: Tokyo Horror - мрачный J-horror про заброшенных стариков вышел в Steam

В Steam состоялся релиз Den-Den: Tokyo Horror — мрачной J-horror RPG, события которой разворачиваются в Токио в течение одной ночи. Игроку предстоит взять на себя роль сиделки, которая должна заботиться о брошенных стариках, однако ресурсов на всех не хватит. До рассвета нужно решить, кого спасти, а кого оставить на произвол судьбы.

Действие игры развивается в реальном времени, поэтому времени на раздумья практически нет. Придётся исследовать заброшенные квартиры и тёмные переулки, искать припасы, перерабатывать найденный мусор, ухаживать за стариками и собирать амулеты с различными сверхъестественными эффектами.

Не обойдётся и без столкновений с другими обитателями города. Для защиты можно использовать ножи, электрошокеры, пистолеты и другое найденное оружие, но далеко не каждый конфликт обязательно заканчивать дракой. Можно разговаривать, лгать, угрожать или пытаться успокоить персонажей — решения влияют на отношения и судьбы окружающих.

Главная опасность скрывается не только среди людей. По мере приближения рассвета в городе пробуждается нечто зловещее, связанное с пренебрежением, сожалениями и ошибками главного героя. Любой персонаж может погибнуть, а некоторые последствия решений уже нельзя будет изменить.