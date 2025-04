Авторы GTFO анонсировали "честный" сериал о разработке шутера Den of Wolves

Студия 10 Chambers (GTFO) опубликовала дебютный тизер документального сериала DO THE GAME («СДЕЛАЙ ИГРУ»). Шоу посвятят созданию шутера Den of Wolves, а команда обещает предельно честно рассказать о «триумфах, борьбе, амбициях и конфликтах», которые сопровождают и подпитывают разработку игр. Дата выхода сериала пока не известна.

Den of Wolves будет кооперативным шутером от первого лица в сеттинге киберпанка. Геймеры возьмут на себя роль профессиональных наёмников, выполняющих секретные миссии для конкурирующих корпораций в футуристическом городе Мидуэй-Сити. Разработчики обещают захватывающие и непредсказуемые задания в атмосфере технотриллера.

В начале апреля 10 Chambers поделилась геймплейным отрезком Den of Wolves. В ролике показали ограбление хранилища с участием четверки игроков, которые отстреливаются и от обычной, и от роботизированной охраны. Шутер выйдет на ПК в раннем доступе, но когда именно, разработчики пока не раскрыли.