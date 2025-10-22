ЧАТ ИГРЫ
Den of Wolves TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.8 17 оценок

Авторы Payday и GTFO раскрыли новые подробности своего предстоящего кооперативного шутера Den of Wolves

butcher69 butcher69

Студия 10 Chambers, известная по серии Payday, раскрыла новые подробности своего предстоящего кооперативного шутера Den of Wolves. Редакция PC Gamer побывала в Стокгольме, чтобы заглянуть за кулисы проекта и пообщаться с разработчиками. Игра переносит игроков в научно-фантастический мир, где ограбления переплетаются с дистопическим будущим и сюрреалистическими путешествиями в сознание людей.

В отличие от более приземлённого Payday, Den of Wolves полностью погружает в научную фантастику, вдохновляясь такими фильмами, как "Начало", "Матрица", "Район №9" и "Элизиум".

«Научная фантастика даёт свободу экспериментировать и придумывать, что будет весёлым», — отмечает операционный директор 10 Chambers Сванте Винтернатт. Ведущий художник Андерс Свард добавляет: «Эта свобода немного пугает».

Действие разворачивается в Мидуэй-Сити — дистопичном мегаполисе посреди Тихого океана между Японией и США, где господствуют корпорации. Визуально город вдохновлён крепостью Коулун в Гонконге и каналами Стокгольма. Мидуэй полон мегасооружений, позволяя игрокам свободно исследовать пространство и сталкиваться с разнообразными препятствиями.

Городские пейзажи чередуются с погружениями в сознание высокопоставленных целей. Здесь игроки выходят из реального мира и исследуют виртуальные пространства, проходя платформенные секции и леса, охраняемые монстрами. Этот элемент геймплея напоминает Начало и гарантирует разнообразие — от шутера до платформера и хоррора.

Атмосферу усиливает музыка: аудиодиректор Саймон Виклунд создаёт агрессивный хип-хоп и трэп-биты, чтобы поддерживать адреналиновое напряжение. «Вы должны чувствовать себя крутым», — говорит он, добавляя, что музыка отражает хаос и динамику ограблений.

Разработчики делают акцент на кооперации и непредсказуемости. «Когда враги атакуют со всех сторон, лучше держаться вместе», — говорит редакционный директор PC Gaming Show Джейк Такер. Команда тестирует игру сама, наслаждаясь моментами паники и хаоса. «Мне нравится нарушать скрытность и наблюдать, как команда справляется», — признаётся Свард.

Den of Wolves выйдет в ранний доступ, позволяя игрокам следить за развитием игры. Точная дата релиза пока не объявлена, но проект обещает стать настоящим научно-фантастическим приключением с динамичным кооперативным геймплеем и сюрреалистическими испытаниями.

