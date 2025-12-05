ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Den of Wolves TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.8 17 оценок

Авторы Payday впервые показали живой геймплей шутера Den of Wolves

Gutsz Gutsz

Прямо во время трансляции PC Gaming Show: Most Wanted студия 10 Chambers, основанная ключевыми разработчиками дилогии Payday, наконец продемонстрировала реальный игровой процесс своего нового кооперативного шутера Den of Wolves. Показанные кадры пре-альфа версии дают первое четкое представление о том, как ощущается ограбление в футуристическом мире корпоративного шпионажа.

Игра, которую сами авторы описывают как смесь «Начала» Кристофера Нолана и «Одиннадцати друзей Оушена», предполагает командную работу четырех игроков. В ролике разработчики показали, что, несмотря на возможность тихого прохождения и устранения охраны врукопашную, стелс в игре — явление хрупкое.

Как только маскировка спадает, начинается хаос. Геймерам приходится отбиваться от волн противников, используя дробовики, винтовки и футуристические гаджеты, вроде развертываемого энергетического щита. Помимо обычной охраны, угрозу представляют «Часовые» (Sentinels) — бронированные двуногие боевые роботы.

На данный момент уже можно отметить динамичный электронный саундтрек, который нагнетает напряжение по мере приближения группы к точке эвакуации. У Den of Wolves всё еще нет даты релиза.

2
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий