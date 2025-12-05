Авторы Payday впервые показали живой геймплей шутера Den of Wolves

Прямо во время трансляции PC Gaming Show: Most Wanted студия 10 Chambers, основанная ключевыми разработчиками дилогии Payday, наконец продемонстрировала реальный игровой процесс своего нового кооперативного шутера Den of Wolves. Показанные кадры пре-альфа версии дают первое четкое представление о том, как ощущается ограбление в футуристическом мире корпоративного шпионажа.

Игра, которую сами авторы описывают как смесь «Начала» Кристофера Нолана и «Одиннадцати друзей Оушена», предполагает командную работу четырех игроков. В ролике разработчики показали, что, несмотря на возможность тихого прохождения и устранения охраны врукопашную, стелс в игре — явление хрупкое.

Как только маскировка спадает, начинается хаос. Геймерам приходится отбиваться от волн противников, используя дробовики, винтовки и футуристические гаджеты, вроде развертываемого энергетического щита. Помимо обычной охраны, угрозу представляют «Часовые» (Sentinels) — бронированные двуногие боевые роботы.

На данный момент уже можно отметить динамичный электронный саундтрек, который нагнетает напряжение по мере приближения группы к точке эвакуации. У Den of Wolves всё еще нет даты релиза.