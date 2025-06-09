Киберпанковские ограбления от создателей Payday и GTFO: представлен новый ролик кооперативного шутера Den of Wolves

Инди-студия 10 Chambers, основанная бывшими разработчиками Payday, представила новые подробности о своём амбициозном проекте — Den of Wolves. Этот кооперативный шутер от первого лица развивается в футуристическом антиутопическом мире и делает ставку на ограбления, глубокую кастомизацию и стильную киберпанковскую атмосферу.

В рамках PC Gaming Show 2025 разработчики показали закулисный ролик, в котором рассказали о ключевых аспектах игры. В Den of Wolves игроки отправятся на так называемые «погружения» — тщательно спланированные миссии в киберпространстве, каждая из которых предлагает уникальные визуальные стили, задачи и игровые условия. Эти цифровые рейды перемежаются с более «традиционными» ограблениями в реальном мире, где особое внимание уделяется психологии и взаимодействию между персонажами.

Ожидается богатая система кастомизации, включая маски и снаряжение, а также глубокая атмосфера, вдохновлённая мрачными и технологичными мирами научной фантастики. Den of Wolves разрабатывается исключительно для ПК, но дата выхода пока остаётся неизвестной.