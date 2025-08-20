Кооперативный киберпанк-шутер Den of Wolves от авторов Payday и GTFO получил задорный трейлер

Создатели Payday и GTFO представляют кооперативный FPS Den of Wolves — шутер о дерзких ограблениях в мире 2067 года, где нейронные сети контролируют почти всё. После разрушительных кибератак ИИ цивилизация оказалась на грани краха. На руинах крупнейшие корпорации создали безопасное убежище от машинного разума — Мидвей-Сити, ставший новым центром международной торговли. Но эта «утопия» скрывает свои моральные и этические дилеммы: данные теперь хранятся и передаются через человеческий мозг, что открывает новые горизонты и одновременно опасности.

Вы и ваша команда наемников работаете на конкурирующие корпорации, выполняя «незаконные поручения»: грабежи, диверсии, шпионаж, кражи и даже убийства. Планы требуют тщательной подготовки, но в какой-то момент скрытность уступает место ожесточённым перестрелкам с охраной. Помимо традиционных сейфов игрокам предстоит «взламывать» нейронно-связанные цели — погружаться в психоделические виртуальные миры мыслей жертвы, переключаясь между реальностью и цифровыми лабиринтами.

Такой гибрид тактической стратегии и футуристического хаоса делает Den of Wolves уникальным кооперативным опытом. Игра пока не имеет точной даты выхода на PC, но уже доступна для добавления в список желаний на Steam, а также на интерактивном сайте и в Discord, где публикуются все новости о следующих ограблениях.