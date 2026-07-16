Denshattack! стартовала с высокими оценками - необычный платформер о поезде уже доступен в Steam и Game Pass

Студия Undercoders выпустила Denshattack! — необычный аркадный платформер, действие которого разворачивается в альтернативной антиутопической Японии. Игра уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2, а также входит в подписку Game Pass Ultimate. В российском Steam новинку можно приобрести за 799 рублей, а до 29 июля действует скидка 10%.

Главная особенность Denshattack! — скоростной поезд, способный нестись не только по рельсам, но и по стенам. Игрокам предстоит выполнять трюки вроде олли и кикфлипов, чтобы набирать дополнительные очки, сочетая динамичный платформинг с элементами аркадного экшена.

Сюжетная кампания включает 60 уровней и проведёт игроков по разным регионам Японии — от сельских районов Кюсю до крупных мегаполисов. Каждый этап предлагает собственные испытания, а в финале некоторых из них ждут сражения с необычными боссами, включая механических червей и гигантские ходячие замки. Помимо основной кампании разработчики подготовили дополнительные испытания и отдельные гоночные режимы.

Новинка уже получила тёплый приём от профильной прессы. На Metacritic средняя оценка Denshattack! составляет 87 баллов из 100, а на OpenCritic — 88 из 100. Критики особенно отмечают яркий визуальный стиль, разнообразие уровней и высокий темп игрового процесса, благодаря которому платформер выделяется среди других представителей жанра.