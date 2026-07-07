Denshattack! выйдет уже 15 июля - разработчики напомнили о новой дате релиза и показали, чем удивит игра

Студия Undercoders напомнила, что релиз Denshattack! уже не за горами. После переноса с июня игра выйдет 15 июля на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Вместе с анонсом разработчики вновь показали проект в действии и напомнили о его ключевых особенностях.

События Denshattack! разворачиваются в футуристической Японии, охваченной хаосом. Игрокам предстоит управлять персонализированным антигравитационным поездом, который выступает одновременно транспортом, оружием и инструментом для выполнения зрелищных трюков. Авторы обещают динамичные железнодорожные сражения, более 50 уровней и необычный игровой процесс, вдохновлённый аркадной классикой.

Визуальный стиль проекта явно отсылает к Jet Set Radio, однако вместо роликовых коньков здесь используются скоростные поезда, позволяющие выполнять комбо и эффектные акробатические элементы. Для тех, кто хочет познакомиться с игрой заранее, в Nintendo eShop уже доступна бесплатная демоверсия с первыми четырьмя уровнями и тренировочной зоной.

Ещё одной сильной стороной Denshattack! обещает стать музыка. Над саундтреком работает Ти Лопес — композитор Sonic Mania и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Сочетание необычной концепции, яркой стилистики и динамичного геймплея делает проект одним из самых любопытных инди-релизов июля, особенно для поклонников аркадных экшенов и наследия Jet Set Radio.