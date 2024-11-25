"Отдел 34" от Callisto Games расскажет историю о борьбе с народными поверьями в послевоенном СССР

Российская студия Callisto Games показала новый тизер своей таинственной игры «Отдел 34». Разработчики предлагают отправиться в СССР 1950-х годов и стать сотрудником засекреченного отдела, который расследует весьма необычные происшествия.
Оказывается, в мире игры существует особая Ноосфера, куда уходит всплеск эмоций от разных событий. А потом эти самые эмоции возвращаются в наш мир в виде существ из народных сказок и легенд. Причём каждое поколение представляет этих созданий по-своему — если раньше люди видели лешего одним, то их внуки уже рисуют его совсем другим.
Вот для борьбы с такими гостями из Ноосферы и создали специальную организацию ГКПБ, а в ней — загадочный тридцать четвёртый отдел. Когда же можно будет примерить на себя роль его сотрудника — пока неизвестно, дату релиза разработчики держат в секрете.
Идея хоть не нова, но вот в советском антураже смотрится интересно. Удачи раз рабам . вдруг у них выйдет что-то на уроне черной книги.
Сейчас тоже есть народные поверья, но немного другие и более, так сказать, точные.
Например, если издатель игры EA или Ubisoft, то она с вероятностью 98,9% будет гoвном.
Я думал правило №34 в начале.
В целом радует, что наши разрабы хотя бы во что то пытаются. Индика, Храм Зеленой Луны, вот еще игра, а еще Сатурн тоже
Атомик вроде тоже наша, просто они вынуждены были переехать, чтобы под санкции не попасть, это как русские ютуб каналы меняют регион в ютубе, чтобы монетизацию не потерять
Атомик никаким местом не наша
Согласно данным сайта IMDb, Atomic Heart разработана в РФ (и в большей степени это так).
В финале введут международное правило 34)
Будет клюква? // Кейт Фостер
Просто с первых секунд как открываются глаза сразу видно качество... Пока скинем на технодемку))
Сталкер. Тень Лукоморья
да тот момент когда думал что смута это дно тут вдруг постучали снизу и не раз