"Отдел 34" от Callisto Games расскажет историю о борьбе с народными поверьями в послевоенном СССР

Российская студия Callisto Games показала новый тизер своей таинственной игры «Отдел 34». Разработчики предлагают отправиться в СССР 1950-х годов и стать сотрудником засекреченного отдела, который расследует весьма необычные происшествия.

Оказывается, в мире игры существует особая Ноосфера, куда уходит всплеск эмоций от разных событий. А потом эти самые эмоции возвращаются в наш мир в виде существ из народных сказок и легенд. Причём каждое поколение представляет этих созданий по-своему — если раньше люди видели лешего одним, то их внуки уже рисуют его совсем другим.

Вот для борьбы с такими гостями из Ноосферы и создали специальную организацию ГКПБ, а в ней — загадочный тридцать четвёртый отдел. Когда же можно будет примерить на себя роль его сотрудника — пока неизвестно, дату релиза разработчики держат в секрете.