Deponia можно бесплатно забрать в Steam - игра останется в библиотеке навсегда

В Steam стартовала временная раздача Deponia — приключенческого квеста от Daedalic Entertainment.

Чтобы получить игру, достаточно открыть её страницу в Steam и нажать «Добавить на аккаунт». После активации Deponia навсегда останется в библиотеке.

Игра получила 87% положительных отзывов на основе более 14 тысяч рецензий пользователей Steam.

Deponia рассказывает историю Руфуса — своенравного жителя гигантской планеты-свалки. Герой мечтает выбраться из привычной жизни, однако попытка изменить свою судьбу приводит его к неожиданным приключениям.

Бесплатно забрать Deponia можно до 20 августа.