В Steam стартовала раздача комедийной point-and-click адвенчуры Deponia

В настоящее время в Steam проходит распродажа Daedalic, и у вас есть возможность получить комедийную point-and-click адвенчуру Deponia совершенно бесплатно, но только если вы заберёте её до 16 марта, 19:00 МСК.

Deponia — это юмористическая приключенческая игра в жанре point-and-click, действие которой разворачивается на замусоренной планете. Хаотичный герой Руфус мечтает покинуть Депонию и добраться до парящего роскошного города Элизиум. В своем путешествии его безумные планы и многочисленные головоломки создают массу хаоса и комических ситуаций.