Derelikt назвали сроки выхода ретро-шутера в духе хорроров PS1

Разработчик Филипп Йенсен из студии Visuwyg объявил, что научно-фантастический хоррор Derelikt выйдет на PlayStation 5 13 ноября 2026 года. Игра вдохновлена атмосферными проектами эпохи первой PlayStation и стремится воссоздать эстетику поздних релизов для этой консоли.

Действие развернётся на исследовательской станции Von Neumann Outpost, построенной на поверхности загадочного астероида на орбите Сатурна. Главный герой отправится на поиски пропавшей команды и столкнётся с мрачными тайнами станции, неисправными системами и выжившими, чьи рассказы противоречат друг другу. В распоряжении игрока окажется арсенал обычного и инопланетного оружия, а исследование локаций, головоломки и управление припасами станут важной частью выживания.

Разработчики используют нарисованные вручную текстуры, характерные для игр PS1 и CGI-заставки в ретро-стиле. При этом проект не ограничится PlayStation 5: 13 ноября он также выйдет на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store. Версии для Xbox Series X|S заявлены, но их даты пока не объявлены.