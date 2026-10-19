Ретро-хоррор Derelikt отправит игроков на заброшенную станцию у Сатурна уже в ноябре

Заброшенная исследовательская станция, жуткие существа и коридоры, в которых за каждым поворотом может скрываться нечто чуждое человеческому пониманию. Derelikt получила релизный трейлер, демонстрирующий атмосферный научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица в духе классики эпохи PlayStation. Игра от независимой студии Visuwyg выйдет 12 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Действие разворачивается на аванпосте Von Neumann — удалённом исследовательском комплексе, пристроенном к загадочному астероиду на орбите Сатурна. То, что поначалу кажется обычной экспедицией на научную станцию, быстро превращается в борьбу за выживание. Игрокам предстоит исследовать просторные промышленные помещения, пробираться через вентиляционные шахты и выяснять, какие ужасы скрываются за дверями лабораторий.

В трейлере показаны столкновения с враждебными существами, разнообразное оружие и головоломки, требующие внимательного изучения окружения. При этом боевые эпизоды — лишь часть приключения: героя ждут встречи с другими обитателями станции, диалоги и поиски ответов на вопросы о происходящем. Исследование также позволит находить улучшения и открывать новые маршруты.

Derelikt делает ставку на эстетику старых игр с первой PlayStation, сочетая угловатую графику, мрачные коридоры и космический ужас с элементами исследования в духе классических survival horror. Для поклонников ретро-шутеров это возможность вернуться в эпоху, когда ограниченные ресурсы и неизвестность пугали не меньше самих монстров.