Cимулятор экстремального спорта Descenders Next вышла в раннем доступе в Steam и Xbox Game Pass

Разработчик RageSquid и издатель No More Robots выпустили симулятор экстремального спорта Descenders Next в раннем доступе Steam, на Xbox Series X/S и Xbox One, а также через Xbox Game Pass на ПК и консолях.

Анонсированная в августе 2024 года, игра Descenders Next станет продолжением Descenders от RageSquid, которая вышла в раннем доступе чуть более семи лет назад и привлекла более 35 миллионов игроков на консолях и ПК. Descenders Next выводит серию за рамки экстремального маунтинбайка, предлагая игрокам новые горизонты для покорения сноубординга и маунтинбординга.

RageSquid хвастается, что Descenders Next «уже содержит столько же контента, сколько и оригинальная Descenders, включая полноценный многопользовательский режим, множество трюков и грайндов, а также множество обширных биомов для исследования».

Студия также заявляет, что игра будет отличаться более естественным опытом: процедурно сгенерированные горы, не предназначенные для катания вне трасс, будут связаны между собой парками, созданными командой разработчиков, а не процедурно сгенерированные трассы или созданные вручную, как в Descenders.

RageSquid также намерены сделать Descenders Next последним словом в экстремальных спортивных играх, «медленно, но верно добавляя всё больше адреналиновых развлечений со временем». Какие именно это будут виды спорта и когда они будут добавлены, пока неизвестно.

No More Robots и RageSquid не предоставили обновленной информации о дате выхода Descenders Next на PlayStation или консолях Nintendo, хотя в августе прошлого года, когда игра была анонсирована, студия заявила, что, «вероятно», игра появится на Nintendo Switch 2, а на PlayStation — «позже».