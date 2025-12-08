Descenders Next получает мультиплеер и возвращает дух оригинала - разработчики приносят извинения и обещают больше

Сиквел экстремального симулятора спуска с гор на велосипеде теперь стал намного ближе к фанатскому идеалу. Descenders Next получил крупное обновление, которое добавляет мультиплеер — функцию, о которой сообщество просило с момента запуска игры в раннем доступе в июле. Студия Ragesquid не просто выпустила патч, но и публично извинилась за долгое отсутствие значимых обновлений.

Соосновательница студии Рози Альберс в блоге Steam подробно рассказала о причинах задержек. Команда параллельно работала над консольными версиями, а мультиплеер оказался гораздо сложнее, чем ожидалось. Главная цель разработчиков — вернуть то магическое ощущение «ещё один заезд», которое стало визитной карточкой оригинальной Descenders 2019 года.

Апдейт перенёс в Descenders Next три знакомых режима: соревновательные гонки, исследовательский «следуй за лидером» и свободный парковый режим. Добавлены приватные лобби для игры с друзьями, а также система разблокировки снаряжения, что делает прогрессию более мотивирующей. Ragesquid подчёркивает, что это лишь начало, и игра будет активно развиваться дальше.

Параллельно обновление получил и сам оригинал: спустя год студия добавила новые карты и режимы, продемонстрировав, что поддержка обеих игр ведётся в равной степени. Оба проекта сейчас продаются со скидками в Steam до 15 декабря — отличный повод вернуться в седло.