Задорный симулятор экстремального спорта Descenders Next получил дату выхода и демоверсию в Steam

Новая часть симулятора экстремального спорта Descenders Next выйдет 9 апреля на PC, Xbox Series и Xbox One, а позже доберётся до PlayStation 5 и PlayStation 4. Кроме того, игра сразу станет доступна в Game Pass. Уже сейчас в рамках фестиваля «Играм быть» можно опробовать демоверсию в Steam.

Если оригинальная Descenders (2018) была посвящена маунтинбайку, то в Descenders Next добавились сноуборд и маунтинборд, а в будущем появятся новые виды спорта.

Игра предложит открытый мир с разными биомами, трассами и секретными парками, мультиплеер на 12 человек и глубокую кастомизацию. Разработчики обещают регулярные обновления с новым контентом.