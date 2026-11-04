Descent of Lunaris получила обновлённую демоверсию с лунной базой и космическим ужасом

Unison Games выпустила обновлённую демоверсию Descent of Lunaris — пошаговой RPG с исследованием подземелий на сетке. Она демонстрирует сбор отряда, изучение лунной базы, сражения и столкновения с космическими ужасами.

События разворачиваются в будущем, где команда специалистов расследует загадочный сигнал с Луны. Машины на добывающей базе восстали против людей, а обычная операция постепенно превращается в опасное путешествие по искажённым глубинам комплекса.

Игра вдохновлена Wizardry и Shin Megami Tensei: игрокам предстоит продумывать состав отряда и тактику, пока окружающая реальность всё сильнее меняется под влиянием неизвестной силы.

Обновлённая демоверсия уже доступна в Steam, полная версия выйдет на ПК.