Unison Games анонсировала Descent of Lunaris - смесь JRPG и тактических боев на Луне

Студия Unison Games представила свой новый проект — Descent of Lunaris, научно-фантастическую ролевую игру, которую авторы называют «письмом с любовью к классическим данжн-краулерам». Разработчики вдохновлялись культовыми Wizardry, Ultima и Shin Megami Tensei, обещая современное прочтение жанра. Игра выйдет на PC через Steam, но точная дата релиза пока не объявлена.

Действие разворачивается в 2070 году, когда лунная горнодобывающая станция фиксирует загадочный сигнал, исходящий из недр Луны. Почти сразу после этого техника выходит из-под контроля, уничтожая колонию. Чтобы выяснить причину катастрофы, на спутник отправляют отряд оперативников, которым предстоит спуститься в подлунные глубины — туда, где граница между реальностью и безумием начинает стираться.

Descent of Lunaris сочетает данжн-краулинг старой школы с современными RPG-механиками. Игроки исследуют уровни на основе сетки, где за каждым поворотом скрываются тайны и смертельные ловушки. По мере продвижения визуальный стиль меняется: от суровых промышленных коридоров — к сюрреалистическим мирам, созданным неизвестной силой.

Боевая система гибридна: пошаговые JRPG-сражения с упором на стратегию постепенно трансформируются в тактические бои на сетке, где важны позиционирование и контроль пространства. Настройка оперативников позволяет создавать отряд под собственный стиль игры — с системой подклассов, аффинностей и редких модификаторов снаряжения.

Гнетущая атмосфера поддерживается выразительной 2D-графикой персонажей и 3D-окружением, а саундтрек от андеграундных музыкантов усиливает ощущение тревожного безмолвия Луны.

Descent of Lunaris обещает стать духовным наследником классических RPG, объединяя научную фантастику, хоррор и философскую драму о границах человечности.