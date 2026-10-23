Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike получили нативные HD-версии для ПК со статической рекомпиляцией

Энтузиаст под ником dac3062 представил Strike Remastered Collection HD — неофициальный сборник нативных ПК-версий трёх классических игр серии Strike для Sega Genesis: Desert Strike: Return to the Gulf, Jungle Strike и Urban Strike. По словам автора, в работе над проектом ему помогал Claude.
В основе сборника лежит статическая рекомпиляция оригинального кода игр. Код Motorola 68000 переводится в C и проверяется покомандно относительно эталонного эмулятора Musashi, тогда как звук YM2612 и PSG воспроизводится посредством аппаратной эмуляции.
Одним из главных улучшений стала полноценная поддержка современных форматов экрана. Strike Remastered Collection HD работает в 16:10, 16:9, 21:9 и даже 32:9, а также умеет автоматически подстраиваться под окно. При этом меню, карты и кат-сцены сохраняют оригинальное соотношение сторон 4:3. Для расширенного изображения игровое поле дорисовывается непосредственно на основе карт оригинальных игр, а не растягивается по горизонтали.
Проект также получил HD-паки графики, которые можно создать одним нажатием: программа извлекает оригинальные ресурсы и увеличивает их разрешение в четыре раза при помощи xBRZ. Дополнительно реализованы новый HUD, меню паузы, переназначение клавиатуры и геймпада, быстрые сохранения и загрузки, а также настройки изображения, звука и системы.
Отдельно предусмотрены два режима скорости. Smooth устраняет характерные замедления оригинальной Sega Genesis, тогда как Original сохраняет поведение консольных версий. Автор также добавил читы, включая бессмертие, бесконечные топливо, боеприпасы и жизни, а также выбор кампании.
Для Windows уже доступны установщик и портативный архив. Для запуска необходимо использовать собственные дампы игр — игровые данные в проект не входят. Сборник проверяет ROM-файлы Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike по SHA-1 перед запуском.
Раньше на Sega Mega Drive эти игры были топ, потом на Sony PlayStation Soviet Strike вышла
Круто, Jungle Strike была одна из любимых игр того времени.
теперь мы можем страдать и ловить флэшбэки даже на ПК
кстати есть демо, вдохновлённое этими играми Alligator Strike