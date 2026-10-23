Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike получили нативные HD-версии для ПК со статической рекомпиляцией

Энтузиаст под ником dac3062 представил Strike Remastered Collection HD — неофициальный сборник нативных ПК-версий трёх классических игр серии Strike для Sega Genesis: Desert Strike: Return to the Gulf, Jungle Strike и Urban Strike. По словам автора, в работе над проектом ему помогал Claude.

В основе сборника лежит статическая рекомпиляция оригинального кода игр. Код Motorola 68000 переводится в C и проверяется покомандно относительно эталонного эмулятора Musashi, тогда как звук YM2612 и PSG воспроизводится посредством аппаратной эмуляции.

Одним из главных улучшений стала полноценная поддержка современных форматов экрана. Strike Remastered Collection HD работает в 16:10, 16:9, 21:9 и даже 32:9, а также умеет автоматически подстраиваться под окно. При этом меню, карты и кат-сцены сохраняют оригинальное соотношение сторон 4:3. Для расширенного изображения игровое поле дорисовывается непосредственно на основе карт оригинальных игр, а не растягивается по горизонтали.

Проект также получил HD-паки графики, которые можно создать одним нажатием: программа извлекает оригинальные ресурсы и увеличивает их разрешение в четыре раза при помощи xBRZ. Дополнительно реализованы новый HUD, меню паузы, переназначение клавиатуры и геймпада, быстрые сохранения и загрузки, а также настройки изображения, звука и системы.

Отдельно предусмотрены два режима скорости. Smooth устраняет характерные замедления оригинальной Sega Genesis, тогда как Original сохраняет поведение консольных версий. Автор также добавил читы, включая бессмертие, бесконечные топливо, боеприпасы и жизни, а также выбор кампании.

Для Windows уже доступны установщик и портативный архив. Для запуска необходимо использовать собственные дампы игр — игровые данные в проект не входят. Сборник проверяет ROM-файлы Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike по SHA-1 перед запуском.