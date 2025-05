Desktop Survivors 98 - хаотичная ролевая игра-бродилка, сочетающая в себе ностальгию по Windows 98

Поклонники ностальгии по девяностым, рогаликов и Windows 98 будут рады увидеть, как эти элементы смешиваются в Desktop Survivors 98, новейшей инди-игре от одиночного разработчика Брэндона Хесслау.

2D-ролевая игра в жанре подземелья, переносит игроков на тихие луга стандартного домашнего экрана Windows 98, где вы будете использовать карты пасьянса, корзины и свой верный курсор, чтобы отбивать агрессивные волны двухмерных врагов.

Проект в значительной степени опирается на ностальгию конца 90-х, с элементами старой операционной системы, творчески переделанными для игрового процесса на основе волн. Ваш курсор — единственный главный герой игры, и вы будете проверять свои рефлексы, точность и принятие решений в многочисленных комнатах и ​​видах оружия Desktop Survivors 98.

Результат несколько напоминает Animator vs. Animation, вирусное видео ютьюб 2008 года, в котором разумная палочная фигурка сражается с ее оператором на основе курсора. Это не первая инди-игра, действие которой происходит на старой ОС Windows, с инди-играми, такими как Emily is Away, которые опираются на ностальгические элементы Windows XP как на основной аспект своего сеттинга.

Однако Desktop Survivors 98, по-видимому, является первой экшн-игрой, созданной в старой версии Windows. По словам Хесслау, она разработана с учетом доступности — идеально подходит для «вписывания в вашу рутину» и для того, чтобы входить и выходить из нее, когда душе угодно.

Вместо обычного окна игра запускается на вашем рабочем столе, где «враги, улучшения и хаос разворачиваются на вашем реальном экране». Этот творческий штрих — только начало вашего столкновения конца 90-х. Чтобы окунуться в игру, вы можете загрузить демоверсию или добавить игру в список желаний до ее выхода 21 мая.