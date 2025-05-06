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Desktop Survivors 98 20.05.2025
Экшен, Инди, Вид сверху, Подземелья
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Desktop Survivors 98 - хаотичная ролевая игра-бродилка, сочетающая в себе ностальгию по Windows 98

KoRnEr KoRnEr

Поклонники ностальгии по девяностым, рогаликов и Windows 98 будут рады увидеть, как эти элементы смешиваются в Desktop Survivors 98, новейшей инди-игре от одиночного разработчика Брэндона Хесслау.

2D-ролевая игра в жанре подземелья, переносит игроков на тихие луга стандартного домашнего экрана Windows 98, где вы будете использовать карты пасьянса, корзины и свой верный курсор, чтобы отбивать агрессивные волны двухмерных врагов.

Проект в значительной степени опирается на ностальгию конца 90-х, с элементами старой операционной системы, творчески переделанными для игрового процесса на основе волн. Ваш курсор — единственный главный герой игры, и вы будете проверять свои рефлексы, точность и принятие решений в многочисленных комнатах и ​​видах оружия Desktop Survivors 98.

Результат несколько напоминает Animator vs. Animation, вирусное видео ютьюб 2008 года, в котором разумная палочная фигурка сражается с ее оператором на основе курсора. Это не первая инди-игра, действие которой происходит на старой ОС Windows, с инди-играми, такими как Emily is Away, которые опираются на ностальгические элементы Windows XP как на основной аспект своего сеттинга.

Однако Desktop Survivors 98, по-видимому, является первой экшн-игрой, созданной в старой версии Windows. По словам Хесслау, она разработана с учетом доступности — идеально подходит для «вписывания в вашу рутину» и для того, чтобы входить и выходить из нее, когда душе угодно.

Вместо обычного окна игра запускается на вашем рабочем столе, где «враги, улучшения и хаос разворачиваются на вашем реальном экране». Этот творческий штрих — только начало вашего столкновения конца 90-х. Чтобы окунуться в игру, вы можете загрузить демоверсию или добавить игру в список желаний до ее выхода 21 мая.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
agula98

А почему обои из windows XP?

4
Unicorling

Там всё из ХР, по ходу какой то поридж делал который 98 в глаза не видел

3
Unicorling

При чём тут 98 если это ХР?

3
Суровый Нуб

надо брать) долбанный виндоус 98)

Unicorling

Только это не 98

Суровый Нуб Unicorling

это игра) ностальжи по 98)

Unicorling Суровый Нуб

Конечно, поэтому интерфейс и значки с хрюши, вот 98, говорю как человек заставший ещё 95

1
Суровый Нуб Unicorling

да я тоже застал) память уже не та) но фолыча на 98 запускал и места не хватало на диске,положил всю винду(начал удалять все подряд) так что долбанный виндоус 98) вот такие воспоминания только и остались)

Unicorling Суровый Нуб

Мне друг пришёл, сказал что знает как оптимизировать 98 винду, и почистил папку вин32, фаллаут играть пробовал ничего не понял, удалил, только с выходом фаллаут 3 нормально поиграл

2
TerryTrix

Больше напоминает XP с классической темой.