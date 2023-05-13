Российские разработчики выпустили тактический рогалик Despot's Game для Nintendo Switch, PS4 и Steam Deck ©

Despot's Game: Dystopian Army Builder, тактический roguelike-автобаттл, разработанный Konfa Games и изданный tinyBuild, в котором командиры превращают свой отряд из тщедушных людей в легион волшебников, ниндзя и десятков других героев, ведя их через странный постапокалиптический лабиринт, теперь доступен для Nintendo Switch в Nintendo Eshop, PS4 в PSN и Steam Deck в Steam.

Исследуйте апокалиптический лабиринт, наполненный монстрами, от гигантских скелетов и зомби-нежити до мифологического зверя Цербера и гигантской капусты-людоеда.

Экипируйте ошеломляющие 50 видов оружия 10 уникальных классов, чтобы превратить обнаженных (и напуганных) людей в бесстрашных владеющих лазерным мечом, стойких черствых метателей кренделей и многое другое.

Укрепляйтесь перед битвой с более толстой кожей и усиленной атакой, повышающей защиту, или комбинируйте мутации, чтобы создавать безумцев, убивающих монстров, которые стирают грань между призывателями и метательными стрелками.