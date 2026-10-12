Первую Destiny запустили на ПК в разрешении 4K с поддержкой клавиатуры и мыши

Оригинальную консольную игру Destiny впервые удалось запустить на ПК в разрешении 4K с частотой более 60 кадров в секунду, расширенным углом обзора 105 градусов и поддержкой мыши и клавиатуры. Демонстрацию проекта опубликовал независимый исследователь под псевдонимом Flummoxed. Долгие годы фанаты безуспешно ожидали официального порта от студии Bungie, которая оставила первую часть эксклюзивом платформ PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.

В опубликованном 9 октября ролике автор показал прохождение сюжетных миссий на Венере, исследование локаций Campus 9 и The Citadel, а также спуск в рейд Vault of Glass. На экране отчетливо виден компьютерный интерфейс с подсказками клавиш Esc для отмены таймера и правой кнопки мыши для открытия меню. Игра продемонстрировала стабильную кадровую частоту в диапазоне от 60 до 80 кадров в секунду без падений плавности даже во время интенсивных перестрелок.

Резонанс среди фанатов вызвало прямое сравнение картинки первой части со второй. Благодаря высокому разрешению и расширенному полю зрения классический шутер 2014 года во многих сценах выглядит детальнее и выразительнее прямого продолжения. Автор видео подчеркнул превосходство геометрии скайбоксов и естественного освещения планет, которое в Destiny 2 подверглось спорным переработкам в угоду обновленному графическому пайплайну.

Первая Destiny в разрешении 4K визуально превосходит Destiny 2. Угол обзора в 105 градусов, художественное направление и продуманные решения с освещением выводят картинку на совершенно иной уровень.

- Flummoxed, автор технической демонстрации

Запуск стал возможен благодаря масштабной работе энтузиастов по обратному инжинирингу движка и сетевого протокола BAP. Проекты вроде Dawn, ранее известного под кодовым именем Sunrise, а также технические исследования группы Isinternet от 4 октября описали архитектуру клиентской интеграции и автономную серверную эмуляцию. Из-за жесткой привязки оригинальной игры к сетевой инфраструктуре воспроизведение требовало воссоздания служб для авторизации, координации сессий и управления игровыми объектами.

Инженерная документация сообщества подробно описывает запуск выделенного сервера restoration-server, перехват нативных функций через библиотеку Detours и обработку дескрипторов локаций. Реконструкция шутера потребовала разделения задач на строгие уровни: от извлечения закрытых пакетов и геометрии до синхронизации триггеров заданий и эмуляции сетевых протоколов Demonware.

Успехи независимого порта обостряют давний конфликт интересов вокруг франшизы. Студия Bungie и корпорация Sony годами игнорировали просьбы игроков выпустить оригинальную кампанию на персональных компьютерах, предпочитая развивать и монетизировать сервисные элементы сиквела. Появление рабочих сборок первой части с современными настройками графики и управлением может привлечь внимание юридического отдела правообладателей, хотя авторы исследования подчеркивают некоммерческий статус наработок.

Техническая база фанатской адаптации продолжает совершенствоваться, однако открытая публикация готовых исполняемых файлов пока не состоялась из-за незавершенности отдельных сетевых компонентов.