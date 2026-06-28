Антон Логвинов выступил с критикой западных блогеров за их реакцию на сокращения в компании Bungie

Российский игровой журналист и блогер Антон Логвинов высказался о ситуации вокруг массовых сокращений в студии Bungie. Он подверг критике поведение популярных западных инфлюенсеров, обвинив их в деструктивном влиянии на игровую индустрию и токсичном отношении к разработчикам.
Поводом для обсуждения послужила реакция некоторых известных стримеров, в частности Asmongold, на очередную волну увольнений в компании Bungie, создавшей шутер Destiny 2. Блогеры начали публиковать ироничные изображения и мемы, высмеивающие лишившихся работы сотрудников. Это вызвало споры внутри игрового сообщества и привело к локальным конфликтам между создателями контента.
Антон Логвинов отметил, что подобное поведение аудитории и лидеров мнений демонстрирует глубокие проблемы в современной игровой культуре. По его мнению, многие пользователи проводят в проектах более 100 часов, но при этом непрерывно критикуют авторов в сети. Журналист считает несправедливым тот факт, что игроки начинают публично выражать теплые чувства к студии только после того, как в ней происходят масштабные сокращения штата.
Особое внимание блогер уделил деятельности крупных западных инфлюенсеров, которые, по его словам, занимаются формированием предвзятого мнения ради собственной выгоды. Он подчеркнул, что некоторые популярные стримеры целенаправленно создают негативный фон вокруг определенных компаний. Сначала они тратят значительные усилия на убеждение аудитории в провале игры, а после закрытия или сокращения студии преподносят это как подтверждение своей правоты. Логвинов охарактеризовал такую деятельность как паразитирование на индустрии.
Журналист выразил опасение, что деструктивное поведение сообщества ведет к отрицательной селекции на рынке видеоигр. По его оценке, постоянное давление на крупные студии приводит к их упадку. В результате на смену масштабным проектам приходят мобильные развлечения, китайские гача-игры и другие менее проработанные продукты. Потребители, поддерживая волны хейта в адрес разработчиков, в конечном счете вредят сами себе, лишаясь качественного контента.
В кои-то веки продажный журналюга прав.
ВСЕМ ЗАВАЛИТЬ EБAЛЬНИКИ! Величайший Антон Патриарх Логвинов высказался!
Антона привет,ну как там хуйгард твой классный,играешь еще?
Высказался? Я думал, что к его рту давно уже кальян прирос.
Чё за клоун вообще и как можно на серьёзных щах такой бред нести? Студии по 10 лет сидят без единого проекта, с одними какими-то "идеями" и набросками, их за это афк увольняют, а виноваты токсики-игроки? Индустрия развлечений нуждается в очистке, особенно в области DEI - в утиль всех этих боевых вертолётов и радужных пёзд, авось и качество игр повысится.
Свежий пример: Dragon Age: The Veilguard. Вышел спустя 12 лет после хорошего ME 3. Поиграл от нечего делать, и что я вижу? Баланс сложности конченый, прокачка неинтересная, боевка специфическая - по итогу чувства прогресса и роста силы просто нет. Ты так как бил каких-то димонов по 10 минут, так продолжаешь бить спустя часы. Квесты максимально скучные и неинтересные, спутники все абсолютно никакие, я уже молчу о том, что вместо интересных диалогов и оборотов ты получаешь в eбало "СЛЫШЬ ТЫ, Я ВООБЩЕ-ТО THEY/THEM"(да-да, это я про рогатую тварь) и сопли об их небинаpности. До того, как прикоснуться к данному игросодержащему продукту, я думал, что вой вокруг такой концентрации повестки - это пустое. Я ещё никогда так не ошибался...
И когда после таких вот игр всех этих радужных распускают, их ещё дефать надо? Такой же свежий пример - уже годовалая экспедиция 33. Да, не 33 разраба, ещё аутсорс, все дела, но тем не менее, не какой-то ААААААААААААААААААААААААА проект, нет негров по квотам jRPG в пачке и в принципе негров нет, никто не обсуждает свою небинаpность или заправку топливом своего вертолёта, ты не встречаешь эльфов-чернокнижников, а просто играешь в сказку. И после этого игра лутает мировое признание. В чём, блять, проблема у разрабов выпускать такие игры???