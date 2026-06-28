Антон Логвинов выступил с критикой западных блогеров за их реакцию на сокращения в компании Bungie

Российский игровой журналист и блогер Антон Логвинов высказался о ситуации вокруг массовых сокращений в студии Bungie. Он подверг критике поведение популярных западных инфлюенсеров, обвинив их в деструктивном влиянии на игровую индустрию и токсичном отношении к разработчикам.

Поводом для обсуждения послужила реакция некоторых известных стримеров, в частности Asmongold, на очередную волну увольнений в компании Bungie, создавшей шутер Destiny 2. Блогеры начали публиковать ироничные изображения и мемы, высмеивающие лишившихся работы сотрудников. Это вызвало споры внутри игрового сообщества и привело к локальным конфликтам между создателями контента.

Антон Логвинов отметил, что подобное поведение аудитории и лидеров мнений демонстрирует глубокие проблемы в современной игровой культуре. По его мнению, многие пользователи проводят в проектах более 100 часов, но при этом непрерывно критикуют авторов в сети. Журналист считает несправедливым тот факт, что игроки начинают публично выражать теплые чувства к студии только после того, как в ней происходят масштабные сокращения штата.

Особое внимание блогер уделил деятельности крупных западных инфлюенсеров, которые, по его словам, занимаются формированием предвзятого мнения ради собственной выгоды. Он подчеркнул, что некоторые популярные стримеры целенаправленно создают негативный фон вокруг определенных компаний. Сначала они тратят значительные усилия на убеждение аудитории в провале игры, а после закрытия или сокращения студии преподносят это как подтверждение своей правоты. Логвинов охарактеризовал такую деятельность как паразитирование на индустрии.

Журналист выразил опасение, что деструктивное поведение сообщества ведет к отрицательной селекции на рынке видеоигр. По его оценке, постоянное давление на крупные студии приводит к их упадку. В результате на смену масштабным проектам приходят мобильные развлечения, китайские гача-игры и другие менее проработанные продукты. Потребители, поддерживая волны хейта в адрес разработчиков, в конечном счете вредят сами себе, лишаясь качественного контента.