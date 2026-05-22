Bloomberg сообщает, что Bungie грозят значительные сокращения штата после завершения поддержки Destiny 2

Поддержка Destiny 2 завершается последним обновлением 9 июня, и хотя Bungie попыталась представить это как позитивный момент в своем анонсе, как «новое начало для Bungie», которое позволит ей «начать работу над разработкой наших следующих игр», Bloomberg сообщает, что это предвещает проблемы для студии.
Согласно источникам издания, материнская компания Sony планирует провести «значительное количество увольнений» в связи с завершением разработки Destiny 2. В сообщении говорится, что у Bungie нет новых проектов для команды, и в ближайшее время не планируется начинать работу над третьей игрой в серии MMO-шутеров. Источники сообщают Bloomberg, что сотрудники ищут новые проекты, включая потенциально новые игры Destiny, но пока ничего не одобрено.
Bloomberg не указывает конкретное количество увольнений, а также не сообщает, будут ли сотрудники Destiny 2 переведены на работу над Marathon, запущенным ранее в этом году. Компания недавно анонсировала новую дорожную карту игры, которая включает в себя эксперименты с новыми элементами PvE.
Когда уже главы корпораций поймут что сколько бабла ты в бездарность не заливай выхлопа все равно не будет. Игра мертва, все. В нее 10к амеров ночью играет, она не нужна никому.
В лучших традициях главы Ебасоф, эти лудики решили круточку игр сервисов крутануть. Ну щас то точно взлетит!!!!🤣 Нужно просто еще бабла залить и вэтот раз тоо точно отыграются🤣 Конченые наркоманы...
Для контраста. Помните 16 лет назад вышла такая игра как L4D2? 31к пик онлайна за последние 24ч. А у калатона 10к. Новый свежак, пук среньк игра года, угу...
купили за кучу доллАров студию, которая особо никогда "звезд с неба не хватала" кроме как первые части хэло, очевидно обосрались с монетизаций Дристани2, распустили студию. когда там сони планируют получать прибыль?))