Bloomberg сообщает, что Bungie грозят значительные сокращения штата после завершения поддержки Destiny 2

Поддержка Destiny 2 завершается последним обновлением 9 июня, и хотя Bungie попыталась представить это как позитивный момент в своем анонсе, как «новое начало для Bungie», которое позволит ей «начать работу над разработкой наших следующих игр», Bloomberg сообщает, что это предвещает проблемы для студии.

Согласно источникам издания, материнская компания Sony планирует провести «значительное количество увольнений» в связи с завершением разработки Destiny 2. В сообщении говорится, что у Bungie нет новых проектов для команды, и в ближайшее время не планируется начинать работу над третьей игрой в серии MMO-шутеров. Источники сообщают Bloomberg, что сотрудники ищут новые проекты, включая потенциально новые игры Destiny, но пока ничего не одобрено.

Bloomberg не указывает конкретное количество увольнений, а также не сообщает, будут ли сотрудники Destiny 2 переведены на работу над Marathon, запущенным ранее в этом году. Компания недавно анонсировала новую дорожную карту игры, которая включает в себя эксперименты с новыми элементами PvE.