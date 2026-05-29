Bungie хотела перезапустить Destiny как Destiny Infinity, но в итоге решила закрыть Destiny 2

По данным Forbes, Bungie рассматривала масштабный перезапуск Destiny под новым названием Destiny Infinity, однако в итоге студия отказалась от этой идеи и решила прекратить активную поддержку Destiny 2.

Сообщается, что обсуждения будущего франшизы начались после слабых результатов дополнений Edge of Fate и Renegades. Последнее, вдохновлённое «Звёздными войнами», якобы показало ещё более низкие продажи и не смогло удержать аудиторию.

Одним из рассматриваемых вариантов был Destiny Infinity — своеобразный перезапуск серии с возвращением к модели крупных ежегодных дополнений. Однако Bungie посчитала проект слишком дорогим и рискованным, особенно на фоне поддержки Marathon.

Также утверждается, что Destiny 3 действительно обсуждалась внутри компании, но полноценное продолжение так и не запустили в производство из-за огромной стоимости разработки.

Недавно Bungie официально подтвердила, что 9 июня Destiny 2 получит последнее контентное обновление. После этого игра останется доступной, но активное развитие проекта завершится спустя почти девять лет после релиза.