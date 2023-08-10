Bungie нашла нового актёра для озвучки командира Завалы из Destiny

Bungie нашла нового актёра на озвучивание командира Завалы в Destiny 2 после безвременной смерти актера Лэнса Реддика в начале этого года. Кит Дэвид, известный своими ролями в таких фильмах, как «Нечто», «Они живут» и «Нет», заменит Реддика в качестве англоязычного голоса Завалы.
Выступление Дэвида в роли Завалы начнется с грядущего расширения The Final Shape для Destiny 2, которое должно выйти в 2024 году. Существующие реплики Реддика в Destiny 2 «остаются нетронутыми для предстоящего выпуска», — сообщила Bungie.
«Для меня большая честь продолжать великую работу Лэнса Реддика в роли Завалы», — сказал Дэвид в кратком заявлении в блоге на веб-сайте Bungie. «Лэнс так чудесно уловил чувство целостности персонажа. Я намерен продолжить эту работу».
Ранее Bungie работала с Дэвидом над серией Halo, где актер озвучивал Арбитра. За свою 40-летнюю актерскую карьеру Дэвид много озвучивал видеоигры, включая запоминающиеся роли во франшизах Mass Effect, Saints Row и Call of Duty.
В заявлении Bungie говорится, что «команда взволнована тем, что [Кит Дэвид] привносит в роль командира. Мы всегда будем уважать ту роль, которую Завала сыграл до сих пор, и с нетерпением ждем дальнейшего пути».
Лэнс Реддик, известный своими выдающимися ролями в сериале HBO «Прослушка», фильмах о Джоне Уике и играх Bungie Destiny, умер в марте. Ему было 60. Как Завала, он был с игроками Destiny с самого начала, служа в Авангарде Титанов. Для многих давних игроков в Destiny (в частности, для игроков класса Титан) Реддик ежедневно присутствовал в их игровой жизни почти десятилетие. Завала играет ключевую роль в истории Destiny и постоянно присутствует в Башне.