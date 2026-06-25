Bungie объявила о новых увольнениях: студия признала, что Destiny 2 не оправдала ожиданий

Студия Bungie сообщила о новой волне увольнений и начале внутренней реорганизации. Руководство компании объяснило это решение необходимостью адаптировать структуру студии к текущему положению дел после выхода последнего крупного контентного обновления для Destiny 2 и на фоне ранней стадии разработки будущих проектов.

В официальном обращении Bungie признала, что Destiny 2 в последние годы не смогла в полной мере оправдать ожидания компании. По словам руководства, при нынешних условиях студия больше не может продолжать работу в прежнем масштабе, что и привело к сокращению штата.

Точное количество сотрудников, попавших под увольнение, пока не раскрывается. В компании заявили, что более подробная информация о дальнейших планах и будущем Bungie будет опубликована позднее.

В сообщении руководство подчеркнуло, что осознаёт последствия такого решения для сотрудников, их семей и коллег. При этом в студии считают реорганизацию необходимым шагом для сохранения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе.

Новость стала очередным тревожным сигналом для Bungie, которая в последние годы столкнулась с рядом трудностей. После приобретения Sony Interactive Entertainment студия продолжала развивать Destiny 2 и параллельно работала над новыми проектами, однако неоднократно проводила сокращения персонала. Теперь руководство фактически признало, что результаты развития флагманской франшизы оказались ниже ожидаемых.

Какие именно изменения ждут Bungie после реорганизации и как они повлияют на дальнейшую поддержку Destiny 2 и разработку новых игр, пока остаётся неизвестным. Студия пообещала вернуться к этому вопросу в ближайшее время.