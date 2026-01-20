"Bungie перенесла последнее крупное обновление Destiny 2," - Пол Тасси

Согласно информации, поступившей от журналиста, выход обновления Shadow & Order для Destiny 2, изначально запланированный на 3 марта, был перенесен на неопределённый срок. Этот апдейт должен был стать завершающей главой для годового расширения «Год пророчества», вышедшего в мае 2025 года, и традиционно содержит значительное количество нового контента.

Основной причиной такого решения, как предполагается, стала необходимость сосредоточить все ресурсы и внимание на успешном запуске extraction-шутера Marathon, релиз которого намечен на 5 марта. Разработчики, судя по всему, решили избежать внутренней конкуренции за внимание игроков и медиа, а также обеспечить бесперебойную работу над финальной подготовкой нового проекта.

Таким образом, перенос последнего крупного обновления текущего сезона Destiny 2 выглядит как стратегический шаг, призванный максимально сфокусировать усилия студии на старте Marathon. На данный момент официального подтверждения или комментария от компании Bungie по этому поводу не поступало.