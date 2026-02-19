Bungie переносит крупное обновление для Destiny 2 и меняет его название на фоне падения онлайна

Студия Bungie официально объявила о переносе следующего крупного обновления Destiny 2. Дополнение, ранее известное как Shadow and Order, должно было выйти 3 марта, однако теперь релиз сдвинут на 9 июня 2026 года. Более того, проект получит новое название — по словам разработчиков, обновление будет «расширено и переработано» с акцентом на улучшения качества жизни.

В компании пообещали улучшение системы прокачки оружия, расширение Tiered Gear на все рейды и подземелья, запуск Pantheon 2.0 и добавление 5-го уровня характеристик для экзотической брони. Однако конкретные детали представят ближе к лету.

Перенос совпал с непростым периодом для игры. После релиза Edge of Fate фанаты всё чаще жалуются на технические проблемы и нехватку контента. По данным SteamDB, онлайн Destiny 2 опустился до одного из самых низких показателей за всю историю — сейчас в Steam одновременно играет чуть более 11 тысяч человек.

Ситуацию осложняет и близость релиза Marathon, запланированного на 5 марта. Многие ожидали переноса заранее, однако Bungie долго сохраняла молчание, что вызвало недовольство сообщества.

Финансовые последствия уже ощутимы: в Sony ранее признали, что показатели Destiny 2 не оправдали ожиданий после покупки Bungie за 3,6 млрд долларов. Если обновление не сможет вернуть интерес аудитории, а Marathon не станет хитом, студия может столкнуться с серьёзными трудностями.