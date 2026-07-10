Bungie попрощалась с Destiny 2: игрокам раздали памятные подарки в честь завершения поддержки

Bungie официально завершила активную поддержку Destiny 2, поставив точку в развитии одной из самых известных MMO последних лет. В честь этого события студия подготовила для сообщества прощальные подарки, включая новую эмблему Gloriabundus и несколько дополнительных бонусов.

Главным памятным предметом стала эмблема с логотипом Destiny на фоне залитого светом горизонта. Её анонсировал менеджер сообщества Дилан Гафнер (dmg04), который также сообщил, что получить награды можно через опубликованные студией ссылки.

Несмотря на прекращение полноценной поддержки, Bungie подчёркивает, что Destiny 2 не останется без присмотра. По словам Гафнера, разработчики продолжат устранять критические проблемы, такие как сбои, проводить техническое обслуживание серверов и при необходимости выпускать небольшие исправления. Однако нового контента и крупных обновлений игра больше не получит.

После недавних массовых сокращений, в ходе которых была уволена значительная часть команды Destiny, некоторые поклонники надеялись, что Sony пересмотрит планы на фоне роста числа игроков в Steam. Тем не менее, нынешние заявления Bungie дают понять, что курс компании не изменился. Destiny 2 продолжит существовать как поддерживаемый онлайн-проект, но эпоха её активного развития официально завершилась.