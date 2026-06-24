Bungie попрощалась с Destiny 2: менеджер сообщества обратился к игрокам после сворачивания поддержки

Похоже, эпоха Destiny 2 постепенно подходит к концу. После новостей о сокращении поддержки игры и отсутствии планов на продолжение, один из ключевых представителей сообщества Bungie публично обратился к фанатам.

Комьюнити-менеджер Дилан Гафнер, известный игрокам как dmg04, попросил поклонников не винить себя за то, как закончилась история Destiny 2. По его словам, сообщество сделало для игры и студии больше, чем можно было представить.

Поводом для обращения стали переживания части игроков после сообщений о том, что Bungie фактически сворачивает крупную поддержку проекта. Сейчас студия сосредоточена на своём новом шутере Marathon, а будущее самой франшизы Destiny остаётся неопределённым.

Несмотря на это, фанаты попытались показать, что интерес к игре всё ещё жив — Destiny 2 вновь поднялась в топы Steam благодаря массовому возвращению игроков. Однако, по данным инсайдеров, это не повлияло на планы Sony и Bungie.

Destiny 2 прожила почти девять лет и стала одной из самых успешных live-service игр своего времени. Хотя серверы останутся активными, крупных обновлений, похоже, ждать уже не стоит. Для многих игроков это конец целой эпохи.