Bungie попрощалась с Destiny 2: менеджер сообщества обратился к игрокам после сворачивания поддержки

Похоже, эпоха Destiny 2 постепенно подходит к концу. После новостей о сокращении поддержки игры и отсутствии планов на продолжение, один из ключевых представителей сообщества Bungie публично обратился к фанатам.
Комьюнити-менеджер Дилан Гафнер, известный игрокам как dmg04, попросил поклонников не винить себя за то, как закончилась история Destiny 2. По его словам, сообщество сделало для игры и студии больше, чем можно было представить.
Поводом для обращения стали переживания части игроков после сообщений о том, что Bungie фактически сворачивает крупную поддержку проекта. Сейчас студия сосредоточена на своём новом шутере Marathon, а будущее самой франшизы Destiny остаётся неопределённым.
Несмотря на это, фанаты попытались показать, что интерес к игре всё ещё жив — Destiny 2 вновь поднялась в топы Steam благодаря массовому возвращению игроков. Однако, по данным инсайдеров, это не повлияло на планы Sony и Bungie.
Destiny 2 прожила почти девять лет и стала одной из самых успешных live-service игр своего времени. Хотя серверы останутся активными, крупных обновлений, похоже, ждать уже не стоит. Для многих игроков это конец целой эпохи.
Грустно это всё. Уходит конкурент для других игр-сервисов, а отсутствие конкуренции ни к чему хорошему не приводит
Убийца Warframe помер🤣
Дрыстанули так дрысталнули🌚
Так, а всё, из этой вселенной выжали всё что можно))