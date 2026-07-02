Bungie после массовых увольнений предупредила игроков Destiny 2: "Мы больше не можем обещать сроки исправлений"

Bungie признала, что недавние массовые сокращения серьёзно повлияли на поддержку Destiny 2. После переноса очередного обновления студия заявила, что выпустит патч «как только это станет возможным», однако больше не готова обещать прежнюю скорость исправления ошибок.

Изначально новый патч должен был выйти на прошлой неделе, однако вскоре после объявления об увольнениях разработчики сообщили о его переносе. Это вызвало волну беспокойства среди игроков, многие из которых предположили, что задержка может затянуться на неопределённый срок.

Позже представители команды Destiny 2 ответили пользователям на Reddit, подчеркнув, что речь не идёт о бессрочной отмене обновления. По словам Bungie, часть специалистов, работавших над исправлениями, попала под сокращение, из-за чего выпуск патча пришлось отложить.

«Это не бесконечная задержка. Мы выпустим обновление, как только это станет возможным. Несколько исправлений в этом патче были сделаны сотрудниками, которых затронули увольнения. Когда обновление выйдет, пожалуйста, проявите поддержку команде — как бывшим, так и нынешним членам», — заявили разработчики.

Последние месяцы стали для Bungie особенно тяжёлыми. После завершения активной разработки Destiny 2 студия сделала ставку на Marathon, однако новый шутер, несмотря на положительные отзывы критиков, не достиг ожидаемых коммерческих результатов. На этом фоне компания провела масштабные увольнения и признала, что Destiny 2 в последние годы уже не оправдывала внутренних ожиданий.

Несмотря на сокращение команды, серверы Destiny 2 продолжают работать, а сама игра остаётся доступной. Однако комментарии Bungie ясно дают понять: поддержка MMO теперь будет развиваться в гораздо более осторожном темпе, чем прежде.