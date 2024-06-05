Bungie признала наличие сетевых проблем во время релиза нового дополнения для Destiny 2 и принесла извинения сообществу

Студия Bungie, создатель популярного многопользовательского шутера Destiny 2, выступила с официальным заявлением, в котором принесла извинения игрокам за сетевые проблемы, возникшие после релиза нового дополнения «Финальная форма». Многие пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти в игру и подключиться к серверам.
Представители Bungie подчеркнули, что устранение технических неполадок является для них главным приоритетом на данный момент. Команда разработчиков прилагает все усилия, чтобы стабилизировать работу серверов и предотвратить случаи внезапного отключения игроков во время прохождения миссий. По словам студии, за последние часы им удалось добиться значительного прогресса в решении этих проблем.
Несмотря на временные трудности, выход дополнения «Финальная форма» вызвал огромный интерес среди поклонников Destiny 2. Игра едва не побила собственный рекорд по количеству одновременных игроков в Steam, установленный в 2023 году. Для преодоления этой отметки онлайну не хватило всего двух тысяч пользователей.
Пусть лучше компенсируют деньгами отъём купленного контента игры, которую мы оплачивали на релизе в 2017 году. Плюс за каждый год проё?? оплатят, плюс за каждый свой косяк во время выпуска дополнений и вот тогда мы подумаем над их прощением...