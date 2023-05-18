Bungie пытается выяснить, заинтересованы ли игроки в следующей главе саги Destiny ©

С момента выхода Destiny 2 прошло пять с половиной лет, и игра от Bungie развивалась и расширялась во многих направлениях, даже предлагая free-to-play версию. От расширения к расширению успех шутера ничуть не уменьшается, поэтому возникает вопрос, будет ли когда-нибудь Destiny 3. У нас нет официальной информации на этот счет, но, возможно, что-то движется, потому что Bungie спрашивает игроков, заинтересованы ли они в новой главе саги.

На самом деле, компания опубликовала опрос, в котором, среди прочего, был очень интересный вопрос: "Насколько вам было бы интересно сыграть в новую игру из следующих франшиз?". Среди различных названий в списке была и Destiny. Ответы были классическими: от "Совсем не заинтересованы" до "Крайне заинтересованы", со всеми возможными вариантами между ними.

Очевидно, что этот вопрос не говорит о том, что Destiny 3 уже на подходе. Нет никаких подтверждений, но всегда интересно, когда разработчик задает геймерам такой прямой вопрос.

Учитывая, что формат игр Bungie - это игры как сервис, Destiny 3 не может просто предложить новую кампанию (в этом случае достаточно будет сделать еще одно расширение для второй главы), но должна каким-то образом революционизировать игровую систему и графику (используя преимущества платформ нового поколения). Очевидно, что забота компании заключается в том, чтобы перевести всех игроков из одной главы в другую.

Не стоит также исключать, что Bungie рассматривает возможность создания игры саги отдельно от Destiny 2 и Destiny 3, спин-оффа другого жанра или с альтернативной структурой. Разумеется, все возможно.