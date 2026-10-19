Bungie раскроет планы по возвращению контента в Destiny 2 на следующей неделе

Bungie продолжает работать над возвращением контента, удалённого из Destiny 2 за прошедшие годы. Ранее компания заявила, что «не собирается останавливаться» и намерена сохранить наследие франшизы, начав с восстановления всего, что было убрано из игры.

Как сообщает TheGamePost, Джош Дин ответил игрокам в X, отметив, что команда «планирует выпустить обновление» о процессе разблокировки контента на следующей неделе. В предыдущем посте он признал, что у сообщества могут возникнуть вопросы о разблокировке, потенциальных будущих обновлениях Destiny 2 и о том, что ждёт франшизу в целом.

По словам Дина, процесс будет «очень продуманным», а о первом этапе расскажут ближе к концу октября. Он также уточнил, что предстоящее обновление не будет традиционной дорожной картой — вместо этого информацию представят в виде «индикатора прогресса». Цель — приблизить сообщество к этапам разработки, чётко обозначить возникающие проблемы и предоставить игрокам наглядные доказательства проделанной работы.

Точную дату публикации сообщения Джош Дин не назвал.