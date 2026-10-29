Bungie раскрыла сроки возвращения контента в Destiny 2 - не раньше 2028 года

В начале этого года Bungie объявила о прекращении работы над крупными обновлениями для Destiny 2, что выглядело как финал. Однако в прошлом месяце студия заявила о возвращении всех скрытых кампаний шутера. Теперь руководитель отдела продуктов Джош Дин в блоге Bungie изложил текущее состояние процесса.

Первый этап восстановления контента, доступный всем игрокам, направлен на то, чтобы вернуть целостность всех кампаний. В него войдут:

кампании «Красная война» , «Заброшенные» , «Проклятие Осириса» и «Военный разум» ;

, , и ; набеги, рейды и логова рейдов из этих кампаний;

активность «Зверинец» с обновлёнными наградами.

Дин отметил, что «Зверинец» занимает особое место в сердцах команды, и сообщество годами просило вернуть его.

Работа над извлечением контента из хранилища началась в июне с оценки целесообразности. Сейчас это подготовительный этап. Полномасштабное производство, как ожидается, начнётся не позднее февраля 2027 года и займёт около 12 месяцев. Таким образом, вернуться к этим дополнениям можно будет не раньше 2028 года.

Команда также изучает «дополнительные цели», которые могут появиться вместе с разблокировкой контента или позже:

локации для свободного перемещения;

сезонные активности от Sundial (9-й сезон) до The Coil (32-й сезон);

обновления оружия для рейдов и логов рейдов;

карты для PvP.

Bungie намекает на более масштабные планы, включая «празднование» после «Момента триумфа» с «новыми обновлениями» и нечто под названием «Наследие Destiny». В блоге говорится: «Наше эпическое путешествие началось более десяти лет назад, и весь этот опыт должен быть предоставлен вам там, где вы играете сегодня. Ожидайте больше информации, когда мы вернёмся к вам в начале следующего года». Это звучит как намёк на оригинальную Destiny, но к таким заявлениям стоит относиться с осторожностью.

Также упоминается загадочное «Засекречено» с сообщением запуска Ventrilo: «Мы вернулись». Что это значит, пока неизвестно.

Основной посыл блога: Bungie «строит новое будущее для Destiny», так что проект не заброшен. Следующее крупное информационное сообщение ожидается в феврале.