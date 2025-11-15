Bungie урегулировала годичный судебный спор о нарушении авторских прав в Destiny 2

Стало известно, что многомесячный судебный процесс между Bungie и писателем Мэттью Мартиньо подошёл к концу. Истец обвинял студию в том, что сюжетные элементы Destiny 2, включая линию Красного легиона и дополнение Curse of Osiris, якобы были заимствованы из его собственных работ. Дело длилось около года и неожиданно пережило попытку Bungie добиться его отклонения — спор готовился перейти к полноценному разбирательству.

Однако, как сообщает издание The Game Post, стороны сумели прийти к соглашению, и суд официально закрыл дело. В документах отмечается, что процесс прекращён «без расходов и без ущерба для права сторон возобновить разбирательство в течение 60 дней, если условия урегулирования не будут выполнены». Суд также сохранил за собой право контролировать исполнение договорённости.

Если по итогам 60 дней соглашение всё же сорвётся, дело вновь может отправиться в суд, однако на данный момент конфликт считается исчерпанным. Какие условия включены в договорённость — не раскрывается.

Хотя претензии Мартиньо многие сочли чрезмерными, Bungie уже оказывалась в центре авторских скандалов. Во время альфа-тестирования шутера Marathon студию обвиняли в использовании чужих арт-активов, что привело к задержке проекта.