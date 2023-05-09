Bungie выиграла дело против сайта по продаже читов и получила 6.7 миллионов долларов ©

Еще в 2021 году компания Bungie подала иски на три сайта, которые занимаются продажами читов: Lavicheats, Elite Tech Boss и VeteranCheats. Дело против Elite Tech Boss было закрыто в 2022 году (тогда руководство сайта выплатило создателям серии шутеров Destiny 13.5 миллионов долларов), однако Lavicheats и VeteranCheats проигнорировали иски.

Теперь же стало известно, что после очередного отказа Кунала Бансала (представителя Lavicheats) суд вынес решение в пользу Bungie и одобрил все пункты претензий, в общей сложности составляющие 6.7 миллионов долларов: нарушение DMCA, закона прав потребителей и так далее. На данный момент сумма пока не выплачена, однако, скорее всего, на этот раз не удастся уйти от ответственности. К слову, сразу после подачи иска страница Destiny 2 была удалена с Lavicheats.

У компании Bungie также есть намерения отсудить 12 миллионов у VeteranCheats - оставшемуся сайту с читами, против которого она подавала иски.