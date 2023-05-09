Destiny 2 06.09.2017
7.4 881 оценка

Bungie выиграла дело против сайта по продаже читов и получит 6.7 миллионов долларов

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4efy
Новости

Еще в 2021 году компания Bungie подала иски на три сайта, которые занимаются продажами читов: Lavicheats, Elite Tech Boss и VeteranCheats. Дело против Elite Tech Boss было закрыто в 2022 году (тогда руководство сайта выплатило создателям серии шутеров Destiny 13.5 миллионов долларов), однако Lavicheats и VeteranCheats проигнорировали иски.

Теперь же стало известно, что после очередного отказа Кунала Бансала (представителя Lavicheats) суд вынес решение в пользу Bungie и одобрил все пункты претензий, в общей сложности составляющие 6.7 миллионов долларов: нарушение DMCA, закона прав потребителей и так далее. На данный момент сумма пока не выплачена, однако, скорее всего, на этот раз не удастся уйти от ответственности. К слову, сразу после подачи иска страница Destiny 2 была удалена с Lavicheats.

У компании Bungie также есть намерения отсудить 12 миллионов у VeteranCheats - оставшемуся сайту с читами, против которого она подавала иски.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Navigor506

В заголовке написано "получила 6.7 миллионов долларов". В тексте "На данный момент сумма пока не выплачена".

1
hyper1

Не судиться с этими надо, а сажать в тюрьму

-3
Astrallines

А оно им надо? денег это в карман не принесет. Игры сервисы обирают игроков и активно борются со всеми кто этому препятствует)))))) Вор у вора дубинку украл =)

2