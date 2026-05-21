Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.2 1 127 оценок

Bungie завершит активную поддержку Destiny 2 в июне 2026 года - эпоха культового шутера подходит к концу

butcher69 butcher69

Bungie официально объявила, что 9 июня 2026 года для Destiny 2 выйдет последнее крупное обновление контента. После этого студия прекратит активное развитие игры и сосредоточится на новых проектах.

В обращении к игрокам Bungie назвала это «новым началом» для студии. Разработчики признали, что после дополнения The Final Shape история Destiny 2 фактически подошла к логическому завершению. При этом серверы отключать не собираются — игра останется доступной, как и оригинальная Destiny, которая до сих пор продолжает работать спустя годы после релиза.

Для индустрии это действительно важный момент. Destiny 2 была одной из самых влиятельных сервисных игр своего времени и во многом задала стандарты для современных лутер-шутеров. За почти двенадцать лет проект пережил и невероятные успехи, и тяжёлые периоды с критикой со стороны сообщества, но при этом сумел сохранить огромную аудиторию и узнаваемую вселенную.

В Bungie отдельно подчеркнули, что финальное обновление будет направлено на то, чтобы Destiny 2 оставалась комфортной для игроков даже после завершения поддержки. Судя по заявлению студии, речь идёт скорее о переходе игры в «архивное» состояние, чем о полном прощании.

Для многих фанатов Destiny это, без преувеличения, конец целой эпохи. От Космодрома до Бледного Сердца серия сопровождала игроков больше десятилетия, а сама Bungie успела превратить обычный онлайн-шутер в огромную вселенную с собственным лором, сообществом и историей.

Теперь главный вопрос — сможет ли следующая игра Bungie оставить такой же след в индустрии.

bysaturn

Вырезанный контент вернуть не хотят?)

Roflanders

Первая была еще норм, 2015-2016 были ее праймом, The Taken King был великолепен.

Двойка же просто кошмар, как оно вообще 9 лет протянуло, учитывая как игроков опрокидывали с уже купленными длц и так далее, для меня загадка.

Алан Битаров

И чего? Серия просто умрет? Когда контент первого года вернут, за который все платили деньги?

IBM_d3m1urg

Тапир тоже снимут? Чи не?)