Бывший глава юридического отдела Bungie раскритиковал последствия сделки с Sony

На фоне скорого завершения активной поддержки Destiny 2 бывший глава юридического отдела Bungie Дон Макгоуэн резко высказался о текущем состоянии студии после её покупки компанией Sony.
Ранее Bungie официально подтвердила, что активная разработка Destiny 2 завершится после выхода последнего обновления 9 июня. Игра останется доступной, однако новых крупных обновлений больше не планируется. Одновременно в СМИ появились сообщения о возможных сокращениях внутри студии и отсутствии активной разработки Destiny 3.
На этом фоне Макгоуэн, принимавший участие в сделке по продаже Bungie Sony в 2022 году, заявил, что его худшие опасения начинают сбываться. По его словам, студия постепенно превращается лишь в «издательский бренд», который время от времени выпускает игры, вместо того чтобы оставаться полноценным создателем крупных игровых миров.
Он признался, что ему тяжело наблюдать за происходящим с одной из самых известных игровых студий индустрии. Макгоуэн также отметил, что Destiny 2 сыграла важную роль для огромного числа игроков, особенно во время пандемии, и оказала серьёзное влияние на развитие всей игровой индустрии.
При этом бывший сотрудник Bungie выразил надежду, что возможные изменения не приведут к массовой потере рабочих мест внутри компании.
Sony приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларов в 2022 году. С тех пор студия уже пережила несколько волн сокращений, а последние финансовые отчёты Sony указывали на серьёзные убытки, связанные с Bungie.
Проснулся критик
у сон последнее время решения одно хуже другого!
Угу-угу, Банджам, прямо как плохим танцорам, постоянно кто-то мешает - то Активижн, то Сони, то планеты не так сошлись. Сколько было криков про "вот сейчас будем независимые и ухххх", а по итогу лучший контент, насколько я понимаю, был именно в те времена, когда их ремнём бил Бобби Котик.
То-то он бывший
Ну, вот просто глядя на заруиненную поддержку Дустана 2 задолго до продажи студии и проблемную разработку Марафона вплоть до обвинений в плагиате, у меня закрадываются большие сомнения что это Сони прям уж виновата в том, что эти лодыри на мороз один за другим отправляются, студия давно уже с гнильцой. Хотят выжить - пусть сделают хит к которому люди будут массово тянуться, а не прожигать бабло на непонятно что. Я бы на их месте вообще вспомнил, что когда-то они выпускали самые продаваемые консольные шутеры, где и сингл можно было с интересом проходить, и в мультике побегать (т.е. Halo), вернуться так сказать, к корням. А Сони, быть может, стоило бы дать им реанимировать Killzone, это было бы даже иронично, учитывая что серия создавалась как ответ на Хальцо, да и Guerrilla все равно пофиг на нее, у них Horizon головного мозга. А Макгоуэну и остальным сбежавшим после сделки смотрю удобно с дивана вещать, прогрели Сони на миллиарды, и норм.