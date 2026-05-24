Бывший глава юридического отдела Bungie раскритиковал последствия сделки с Sony

На фоне скорого завершения активной поддержки Destiny 2 бывший глава юридического отдела Bungie Дон Макгоуэн резко высказался о текущем состоянии студии после её покупки компанией Sony.

Ранее Bungie официально подтвердила, что активная разработка Destiny 2 завершится после выхода последнего обновления 9 июня. Игра останется доступной, однако новых крупных обновлений больше не планируется. Одновременно в СМИ появились сообщения о возможных сокращениях внутри студии и отсутствии активной разработки Destiny 3.

На этом фоне Макгоуэн, принимавший участие в сделке по продаже Bungie Sony в 2022 году, заявил, что его худшие опасения начинают сбываться. По его словам, студия постепенно превращается лишь в «издательский бренд», который время от времени выпускает игры, вместо того чтобы оставаться полноценным создателем крупных игровых миров.

Он признался, что ему тяжело наблюдать за происходящим с одной из самых известных игровых студий индустрии. Макгоуэн также отметил, что Destiny 2 сыграла важную роль для огромного числа игроков, особенно во время пандемии, и оказала серьёзное влияние на развитие всей игровой индустрии.

При этом бывший сотрудник Bungie выразил надежду, что возможные изменения не приведут к массовой потере рабочих мест внутри компании.

Sony приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларов в 2022 году. С тех пор студия уже пережила несколько волн сокращений, а последние финансовые отчёты Sony указывали на серьёзные убытки, связанные с Bungie.