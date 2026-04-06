Бывший разработчик Destiny рассказал о спорном решении Bungie удалить часть контента из игры

Бывший сотрудник студии Bungie рассказал о причинах одного из самых обсуждаемых решений в истории Destiny 2 — удалении значительной части игрового контента. Несмотря на технические объяснения, многие игроки до сих пор считают этот шаг серьёзной ошибкой, которая навредила проекту.

Речь идёт о системе так называемого «Content Vault», впервые внедрённой вместе с дополнением Destiny 2: Beyond Light. В рамках этого решения из игры были удалены несколько крупных сюжетных кампаний и активностей, за которые ранее платили игроки. Среди них оказались оригинальная кампания «Красная война», а также дополнения Curse of Osiris и Warmind, ряд рейдов и кампания Forsaken.

О причинах такого решения рассказал бывший разработчик студии Max Nichols, который более девяти лет работал над Destiny. На своём сайте он описал процесс подготовки обновления и объяснил, что выход Beyond Light сопровождался крупным обновлением игрового движка. Новая версия оказалась несовместима практически со всем существующим контентом игры.

По словам Николса, разработчикам пришлось фактически заново переносить старые материалы на обновлённый движок. Он лично занимался портированием первых миссий и фиксировал, сколько времени требуется на перенос каждого элемента. На основе этих данных команда подсчитала общий объём работы и количество специалистов, необходимых для её выполнения.

В итоге Bungie пришлось нанять более двадцати новых сотрудников на должности технических дизайнеров, чтобы справиться с объёмом задач и уложиться в сроки разработки.

Несмотря на это объяснение, многие фанаты игры продолжают критиковать решение студии. В обсуждениях на Reddit игроки признают, что понимают технические причины, но всё равно считают удаление контента серьёзной ошибкой.

По мнению части сообщества, система Content Vault и связанная с ней политика «sunsetting» — удаления устаревших предметов и активностей — значительно повлияли на развитие Destiny 2 и даже на количество игроков. Некоторые пользователи называют это решение «катастрофой» для сохранности истории и контента игры.