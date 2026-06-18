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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.2 1 143 оценки

Даже рекордный интерес игроков к Destiny 2 не смог изменить курс Bungie

IKarasik IKarasik

После выхода финального обновления Destiny 2 неожиданно пережила новый всплеск популярности. Игра собрала около 160 тысяч одновременных пользователей в Steam и до сих пор удерживается в числе пятнадцати самых популярных проектов платформы. Однако, как сообщают источники, этот успех не повлиял на планы Bungie и Sony относительно будущего серии.

На протяжении последних недель поклонники активно призывали разработчиков задуматься о создании Destiny 3. Социальные сети и трансляции Summer Game Fest были заполнены просьбами вернуть франшизе полноценное продолжение. Многие игроки восприняли рост аудитории как доказательство того, что интерес к вселенной по-прежнему остаётся высоким.

Тем не менее, по данным журналиста Пола Тасси, внутри компании ситуация не изменилась. Несмотря на высокую активность пользователей и сильные показатели продаж в Steam, руководство не пересматривает текущее направление развития. Источники утверждают, что рост аудитории «ничего не изменил».

Согласно имеющейся информации, после выпуска нескольких технических исправлений поддержка Destiny 2 может быть сведена к минимуму. Более того, внутри Bungie ожидаются новые сокращения сотрудников, а команда, занимающаяся игрой, может быть значительно уменьшена.

Сейчас главным проектом студии остаётся Marathon. Однако и здесь ситуация выглядит непростой. По слухам, новый шутер пока не смог оправдать финансовые ожидания, а показатели активности игроков уступают даже Destiny 2, несмотря на недавние рекламные акции и бесплатные периоды доступа.

9
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
WAR1OCKS
4
vertehwost

А там от Bungie уже ни че не зависит

4
Samson48

Жаль конечно, им изначально надо было разрабатывать Дестани 3, но видимо руководство решило, что свой экстракшен будет отличной идей, прогадали.

4
Димка Ребров

Это высшая степень упоротости. Вас млять просят ВАШИ покупатели, ПОДДЕРЖИТЕ ТО , ЧТО МЫ ИГРАЕМ, а они говорят - фиг вам, будем поддерживать то, что вам нахер не надо. Че за тупая логика? Это же наглядные показатель похеризма по отношению к пользователями, это буквально заставит будующих покупателей подумать и не связываться с сони еще сильнее.

4
QuiescentEldon
2
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