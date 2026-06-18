Даже рекордный интерес игроков к Destiny 2 не смог изменить курс Bungie

После выхода финального обновления Destiny 2 неожиданно пережила новый всплеск популярности. Игра собрала около 160 тысяч одновременных пользователей в Steam и до сих пор удерживается в числе пятнадцати самых популярных проектов платформы. Однако, как сообщают источники, этот успех не повлиял на планы Bungie и Sony относительно будущего серии.

На протяжении последних недель поклонники активно призывали разработчиков задуматься о создании Destiny 3. Социальные сети и трансляции Summer Game Fest были заполнены просьбами вернуть франшизе полноценное продолжение. Многие игроки восприняли рост аудитории как доказательство того, что интерес к вселенной по-прежнему остаётся высоким.

Тем не менее, по данным журналиста Пола Тасси, внутри компании ситуация не изменилась. Несмотря на высокую активность пользователей и сильные показатели продаж в Steam, руководство не пересматривает текущее направление развития. Источники утверждают, что рост аудитории «ничего не изменил».

Согласно имеющейся информации, после выпуска нескольких технических исправлений поддержка Destiny 2 может быть сведена к минимуму. Более того, внутри Bungie ожидаются новые сокращения сотрудников, а команда, занимающаяся игрой, может быть значительно уменьшена.

Сейчас главным проектом студии остаётся Marathon. Однако и здесь ситуация выглядит непростой. По слухам, новый шутер пока не смог оправдать финансовые ожидания, а показатели активности игроков уступают даже Destiny 2, несмотря на недавние рекламные акции и бесплатные периоды доступа.