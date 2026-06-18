Даже рекордный интерес игроков к Destiny 2 не смог изменить курс Bungie

После выхода финального обновления Destiny 2 неожиданно пережила новый всплеск популярности. Игра собрала около 160 тысяч одновременных пользователей в Steam и до сих пор удерживается в числе пятнадцати самых популярных проектов платформы. Однако, как сообщают источники, этот успех не повлиял на планы Bungie и Sony относительно будущего серии.
На протяжении последних недель поклонники активно призывали разработчиков задуматься о создании Destiny 3. Социальные сети и трансляции Summer Game Fest были заполнены просьбами вернуть франшизе полноценное продолжение. Многие игроки восприняли рост аудитории как доказательство того, что интерес к вселенной по-прежнему остаётся высоким.
Тем не менее, по данным журналиста Пола Тасси, внутри компании ситуация не изменилась. Несмотря на высокую активность пользователей и сильные показатели продаж в Steam, руководство не пересматривает текущее направление развития. Источники утверждают, что рост аудитории «ничего не изменил».
Согласно имеющейся информации, после выпуска нескольких технических исправлений поддержка Destiny 2 может быть сведена к минимуму. Более того, внутри Bungie ожидаются новые сокращения сотрудников, а команда, занимающаяся игрой, может быть значительно уменьшена.
Сейчас главным проектом студии остаётся Marathon. Однако и здесь ситуация выглядит непростой. По слухам, новый шутер пока не смог оправдать финансовые ожидания, а показатели активности игроков уступают даже Destiny 2, несмотря на недавние рекламные акции и бесплатные периоды доступа.
А там от Bungie уже ни че не зависит
Жаль конечно, им изначально надо было разрабатывать Дестани 3, но видимо руководство решило, что свой экстракшен будет отличной идей, прогадали.
Это высшая степень упоротости. Вас млять просят ВАШИ покупатели, ПОДДЕРЖИТЕ ТО , ЧТО МЫ ИГРАЕМ, а они говорят - фиг вам, будем поддерживать то, что вам нахер не надо. Че за тупая логика? Это же наглядные показатель похеризма по отношению к пользователями, это буквально заставит будующих покупателей подумать и не связываться с сони еще сильнее.